98% бюджетных больниц и поликлиник подключены к системе маркировки лекарств

В государственной информационной системе ГИС МДЛП зарегистрировались 98% бюджетных учреждений, обладающих лицензией на медицинскую деятельность, в деятельности которых указана общая врачебная практика, деятельность больничных учреждений. ФГИС МДЛП призвана обеспечить прослеживаемость оборота лекарственных препаратов, маркировка которых станет обязательной с 1 июля 2020 года.

Согласно реестру Росздравнадзора, в России насчитывается 28270 действующих организаций, осуществляющих больничную деятельность и врачебную практику, 5844 из них – бюджетные. В ФГИС МДЛП зарегистрированы 5725 бюджетных медорганизаций. 90% уже получили регистраторы выбытия, которые предоставляются им бесплатно и предназначены для вывода из оборота маркированных лекарств.

В числе получивших регистраторы — московская Городская клиническая больница № 40 (больница в Коммунарке), ГКБ №15 им. О.М. Филатова, Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова, Центральная детская клиническая больница ФМБА и другие.

«Пироговский центр уже готов к работе с маркированными лекарственными препаратами, во время тестирования отработаны процессы ввода и вывода препаратов в оборот, — сообщила заведующая аптекой Пироговского центра Татьяна Чеснова. — Сейчас система позволяет «в прямом эфире» видеть наличие конкретной упаковки препарата в аптеке медучреждения. Нашим пациентам ежедневно нужно около 2 тысяч упаковок препаратов и теперь у нас есть дополнительный инструмент проверки легальности лекарств, что крайне важно для их здоровья».

Регистрация в системе мониторинга движения лекарственных препаратов обязательна для всех участников обращения лекарственных средств. Сейчас в системе более 61 тыс. участников.

Согласно постановлениям правительства (№№ 686, 687, 688 от 15.05.2020 г.) внесение информации о лекарственных препаратах во ФГИС МДЛП стало лицензионным требованием для производителей лекарственных средств, медицинских и фармацевтических организаций. Данная норма вступает в силу 1 июля 2020 года.

Введение маркировки позволит гражданам с помощью приложения Честный ЗНАК проверить легальность приобретаемого или получаемого лекарства и в случае нарушения направить жалобу.

Источник: ЦРПТ

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