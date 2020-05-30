В I квартале продажи препаратов для улучшения пищеварения в рублях выросли на 10%

По данным аналитической компании AlphaRM, в натуральном выражении продажи также продемонстрировали положительную динамику – +2%, их объем составил 22,3 млн упаковок.

Средняя цена в группе выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 154 руб.

По данным еженедельного мониторинга розничных продаж ЛС (ОФД) AlphaRM, наибольший объем продаж пришелся на 12-ю неделю года (с 16 по 22 марта 2020 года). В денежном выражении он составил 0,31 млрд руб., а в натуральном – 1,98 млн упаковок.

Совокупная доля препаратов, входящих в TOP5 брендов, заняла 85% от общего обема продаж средств для улучшения пищеварения. TOP5 возглавил «Креон» с долей аптечных продаж 32%. На второй строчке рейтинга разместился «Фестал» (доля – 17%). Замыкает тройку лидеров «Мезим», доля которого составляет 16%.

Наибольший прирост среди пятерки лидеров к I кварталу 2019 года –+28% – продемонстрировал препарат «Микразим».

Сегодня, 29 мая, Всемирный день здорового пищеварения. Ежегодно его отмечают по инициативе Всемирной организации гастроэнтерологов. В этот день в 1958 году Всемирная организация гастроэнтерологов приняла свой устав.

Цель Всемирного дня – привлечь внимание общественности к проблемам нарушения пищеварения и к поиску эффективных путей борьбы с ними.

В мире около 50-60% населения страдает от нарушения работы и заболеваний органов пищеварительной системы. В крупных городах эта цифра увеличивается до 90%! Это связано с неправильным питанием, качеством продуктов питания, малоподвижным образом жизни, вредными привычками, а также стрессом, испытываемым многими людьми практически постоянно.