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Индия разрешила экспорт фармсубстанций для производства парацетамола

Индия намерена остаться ведущим глобальным поставщиком дженериков. Страна принимает для этого все меры.

Индия сняла запрет на поставки за рубеж активных фармсубстанций, применяемых для производства обезболивающего и жаропонижающего препарата парацетамол, сообщает Business Standard со ссылкой на заявление Генерального директората по внешней торговле Индии (DGFT).

В начале марта индийские власти запретили экспорт 26 активных фармсубстанций (АФИ) и готовых препаратов, в т.ч. парацетамола в целях обеспечения внутреннего запаса на фоне глобального срыва поставок в связи с пандемией COVID-19.

Позднее государственный министр химической промышленности и удобрений Индии Мансух Мандавия заявил о временном характере запрета.

Он также подчеркнул стремление Индии сохранить роль глобального поставщика дженериков.

В начале апреля Индия разрешила экспорт готовых форм парацетамола, но не АФС для производства препарата.

Также в апреле индийские власти под давлением США сняли запрет на экспорт противомалярийного препарата гидроксихлорохин.

Илья Дугин

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Май 30, 2020 | Просмотров: 12