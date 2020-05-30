Индия разрешила экспорт фармсубстанций для производства парацетамола

Индия сняла запрет на поставки за рубеж активных фармсубстанций, применяемых для производства обезболивающего и жаропонижающего препарата парацетамол, сообщает Business Standard со ссылкой на заявление Генерального директората по внешней торговле Индии (DGFT).

В начале марта индийские власти запретили экспорт 26 активных фармсубстанций (АФИ) и готовых препаратов, в т.ч. парацетамола в целях обеспечения внутреннего запаса на фоне глобального срыва поставок в связи с пандемией COVID-19.

Позднее государственный министр химической промышленности и удобрений Индии Мансух Мандавия заявил о временном характере запрета.

Он также подчеркнул стремление Индии сохранить роль глобального поставщика дженериков.

В начале апреля Индия разрешила экспорт готовых форм парацетамола, но не АФС для производства препарата.

Также в апреле индийские власти под давлением США сняли запрет на экспорт противомалярийного препарата гидроксихлорохин.

Илья Дугин