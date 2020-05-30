Росздравнадзор разъяснил порядок регистрации в базе данных «Фармаконадзор 2.0»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках работы по организации и проведению фармаконадзора сообщает, что для регистрации в базе данных «Фармаконадзор 2.0» Автоматизированной информационной системы (АИС) Росздравнадзора необходимо воспользоваться разделом «Регистрация» на сайте external.roszdravnadzor.ru. Об этом говорится в письме ведомства.

В процессе регистрации необходимо загрузить в соответствующий раздел сканированную копию письма (в произвольном виде на официальном бланке организации) с просьбой о доступе в базу данных, включающем исходящий номер, печать организации и подпись ответственного (уполномоченного) лица.

В случае предоставления зарубежной организацией письма на иностранном языке необходимо предоставить копию его перевода на русский язык. При заполнении анкеты заявителя в поле «Имеется ли регистрация в Российской Федерации» иностранные организации выбирают опцию «Не имеет регистрации». При регистрации в базе данных «Фармаконадзор 2.0» уполномоченные лица держателей регистрационных удостоверений прилагают к обращению копию документа на русском языке, заверенного в установленном порядке и подтверждающего правомочность представления интересов держателя регистрационного удостоверения (доверенность).

Елена Сидорова

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