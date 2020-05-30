Gilead Sciences и Arcus Biosciences будут разрабатывать иммуноонкологические препараты

Gilead расширит портфель противоопухолевых лекарственных препаратов за счет соглашения с Arcus.

Американские компании Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») и Arcus Biosciences («Аркус Байосайенсиз») заключили соглашение о совместной разработке и коммерциализации онкопрепаратов из портфеля Arcus, пишет The Motley Fool. Соглашение рассчитано на 10 лет.

Arcus разрабатывает синтетические и моноклональные антитела, воздействующие на механизм, позволяющий раковым клеткам «прятаться» от иммунной системы.

В портфеле Arcus шесть соединений на стадии доклинических испытаний и четыре соединения, проходящих 10 клинических исследований. Комбинация из трех соединений для первой линии терапии немелкоклеточного рака легкого проходит II фазу клинических исследований.

Среди других препаратов на стадии клинических исследований средства для лечения колоректального рака, рака простаты, поджелудочной железы, почек и молочной железы.

Gilead осуществит единовременный платеж в размере 175 млн долл., а также купит акции Arcus на сумму 200 млн долл. по цене 33,54 долл. за акцию.

Сразу после подписания соглашения Gilead получает права на анти-PD-1 моноклональное антитело zimberelimab. Кроме того, компания получит право на участие в других разработках Arcus, за что она заплатит 200—275 млн долл. единовременно и дополнительно 500 млн долл. в виде поэтапных платежей.

Помимо этого, Gilead сможет приобрести до 35% акций Arcus по цене 33,54 долл. за акцию.

Илья Дугин

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