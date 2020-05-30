Прокуратура проверит сведения о пошиве излишнего количества масок по призыву властей

Прокуратура Орловской области изучает ситуцию вокруг возможного нарушения прав предпринимателей, производящих и продающих в регионе гигиенические маски.

«Прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства о закупках, соблюдение прав предпринимателей, а также трудовых прав граждан, участвовавших в изготовлении гигиенических масок», — говорится в официальном заявлении надзорного органа, размещенном на сайте. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Речь идет об обращении работников швейного кластера, которое опубликовала на своей странице в Facebook депутат Орловского облсовета Валентина Остроушко и которое перепечатали ряд местных онлайн-газет.

Как только была объявлена пандемия, губернатор поставил задачу сшить 3,5 миллиона масок, сказано в письме. 42 предприятия объединились в кластер легкой промышленности под руководством Павла Чельтера, чтобы выйти на этот показатель. Швеи трудились по 12 часов. В Москву ушел отчет, что масками население обеспечено. Однако позже выяснилось, что есть договор на поставку только одного миллиона масок государственному аптечному предприятию. Остальная продукция оказалась не востребована. Авторы петиции оценили убытки участников кластера в 77 млн рублей.

«Правительство региона ничего не делает для того, чтобы расширить сбыт и оказать реальную помощь», — резюмируют составители письма.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik