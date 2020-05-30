«Нанолек» разрабатывает вакцину от COVID-19

Фармкомпания «Нанолек» разрабатывает оригинальную вакцину от коронавирусной инфекции на основе рекомбинантной белковой молекулы. Испытания на животных планируется провести осенью 2020 года, уточнили Vademecum в компании. Фармкомпания «Нанолек» разрабатывает оригинальную вакцину от коронавирусной инфекции на основе рекомбинантной белковой молекулы. Испытания на животных планируется провести осенью 2020 года, уточнили Vademecum в компании.

«Нанолек» пока разрабатывает лабораторную технологию получения субстанции.

«Нами ведется разработка оригинальной вакцины, включающей в состав единой рекомбинантной молекулы последовательность S белка коронавируса максимально приближенной к природной и последовательность одного их активаторов системы иммунного ответа. Наличие первой направляет иммунный ответ организма на SARS-CoV2,а вторая часть усиливает его за счет таргетной активации иммунного ответа», – сообщил заместитель генерального директора «Нанолека» Тимофей Неманкин.

В компании ожидают, что необходимый уровень нейтрализующих антител и клеток памяти после вакцинирования будет достигаться при меньших дозах, чем у конкурентов, и, соответственно, вакцина будет дешевле.

Создаваемая технологическая платформа сможет использоваться в будущем для вакцин против гриппа, ВИЧ и других вирусов, уверяет Неманкин.

Вакцины от коронавирусной инфекции в России разрабатывают ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора в партнерстве с «Биокадом», сам «Биокад», Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток, НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

«Нанолек» также подал досье на регистрацию гидроксихлорохина, включенного в рекомендации Минздрава по лечению, профилактике и диагностике коронавирусной инфекции.

«Нанолек» – производитель вакцин в Кировской области. Выручка компании в 2018 году составила 4,68 млрд рублей, чистая прибыль – 146,5 млн рублей. Соучредителем компании выступала «Роснано». В августе 2019 года госкомпания вышла из капитала фармпроизводителя. Сейчас «Нанолек» через кипрскую Nanolek Holding Ltd принадлежит Владимиру Христенко, гендиректору «Нанолека» Михаилу Некрасову, Евгению Вайнштейну и Андрею Реусу.