Режим самосохранения: Vademecum нужна ваша поддержка

С момента основания в 2013 году Vademecum неотступно следует двум принципам – все редакционные материалы, публикуемые на сайте vademec.ru, во-первых, изготавливаются по канонам деловой журналистики, во-вторых, достаются читателям бесплатно. Мы очень любим нашу работу и хотим не просто пережить кризис, но и развиваться дальше. И тут без вашего участия нам точно не обойтись.

ПОДДЕРЖАТЬ

Мы запустили в тестовом режиме систему донатов – пока она проходит отладку и заточена под разовые пожертвования, мы параллельно настраиваем возможность регулярных взносов. Заранее приносим извинения за возможные технические недочеты.

Что мы можем предложить взамен? Тот же уровень качества информации. Все редакционные материалы, как и прежде, будут находиться в свободном доступе.

Полезные дополнительные опции для подписчиков предложим отдельно – в персональном письме.

Команда Vademecum не велика, но бодра и решительно настроена на продолжение того интересного дела, которым мы занимаемся последние семь лет.

Наши основные источники дохода – реклама, мероприятия и аналитика – вследствие кризиса и кампании по борьбе с COVID-19 частично иссякли или заметно обмелели. Надеемся, не фатально, и восстановление – дело времени. На актуальности и качестве контента экстремальные условия, в которых мы оказались, точно не отразятся.

Спасибо за то, что вы с нами и за нас!

vademec