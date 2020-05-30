«Система-БиоТех» поставит около 1 млн тестов на коронавирус

Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) заключил с ООО «Система-БиоТех» (входит в АФК «Система») контракт на поставку до 1 млн наборов реагентов на определение вируса SARS-CoV-2 методом ПЦР. Сумма контракта не раскрывается, однако, по данным производителя, себестоимость производства одного теста составляет около 500 рублей. Первая партия медизделий поступила в московские больницы. Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) заключил с ООО «Система-БиоТех» (входит в АФК «Система») контракт на поставку до 1 млн наборов реагентов на определение вируса SARS-CoV-2 методом ПЦР. Сумма контракта не раскрывается, однако, по данным производителя, себестоимость производства одного теста составляет около 500 рублей. Первая партия медизделий поступила в московские больницы.

По словам управляющего партнера АФК «Система» Артема Сиразутдинова, компания вложила в разработку и производство тестов более 100 млн рублей. Росздравнадзор выдал регудостоверение на диагностический набор в апреле 2020 года.

Серийное производство медизделий началось в Обнинске Калужской области на мощностях ГК «Ниармедик». Первоначально объем производства составлял 50 тысяч наборов в неделю с последующим выходом на показатель в 200 тысяч наборов в неделю. По итогам апреля и мая 2020 года компания произвела около 700 тысяч ПЦР-тестов, к июню должна достигнуть мощности в 1 млн единиц.

По словам Сиразутдинова, себестоимость может уменьшиться после выхода на объем производства в 1 млн тестов в месяц. При этом подавляющее большинство наборов предполагается для поставки в медучреждения по госзаказу. ДЗМ получил первую партию тестов, их количество не раскрывается. Предполагается, что отгрузка будет осуществляться по мере необходимости, максимально возможное количество поставки, предусмотренное контрактом, составляет около 1 млн единиц. Выполнение анализа занимает около одного часа без учета времени, необходимого для забора биоматериала и подготовки лабораторных проб.

В марте 2020 года ДЗМ заключила с ООО «Система-Биотех» контракт на поставку 5 тысяч экспериментальных тестов SBT-DX-SARS-hCoV-2 на общую сумму 2,5 млн рублей. Диагностические наборы предназначались для ГКБ №40 в Коммунарке, перепрофилированной под лечение пациентов с COVID-19.

ООО «Система-БиоТех» – биотехнологическая компания, входящая в контур АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Стартап создает экосистему биотехнологических продуктов – от генетической диагностики до производства биофармпрепаратов, разработки клеточной и генной терапии и методов редактирования ДНК. Финансовые показатели компании не раскрываются.

Помимо классического ПЦР, «Система-Биотех» разрабатывает и экспресс-тест на SARS-CoV-2 на основе изотермической реакции, который сможет показывать результат в течение получаса. Такие тесты можно будет использовать для оперативного тестирования населения и сотрудников предприятий в целях скрининга, однако их точность уступает диагностике с помощью ПЦР.

Фото: zvezdaaltaya.ru

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