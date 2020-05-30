ВЭБ.РФ профинансировал разработки «Р-Фарма» на 9,4 млрд рублей

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ с 2015 года предоставила компании «Р-Фарм» кредиты в размере 9,4 млрд рублей на НИОКР инновационных лекарств. Госкомпания финансировала международные исследования препаратов, почти все средства были направлены на разработку недавно зарегистрированного в России лекарства от ревматоидного артрита олокизумаб (ТН – Артлегиа). Препарат испытывается также на эффективность от COVID-19. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ с 2015 года предоставила компании «Р-Фарм» кредиты в размере 9,4 млрд рублей на НИОКР инновационных лекарств. Госкомпания финансировала международные исследования препаратов, почти все средства были направлены на разработку недавно зарегистрированного в России лекарства от ревматоидного артрита олокизумаб (ТН – Артлегиа). Препарат испытывается также на эффективность от COVID-19.

ВЭБ.РФ 28 мая выплатил «Р-Фарму» завершающий транш одобренного кредита, отметил председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

Кредит предоставлен до 2024 года, все обязательства выполняются, сообщили Vademecum в ВЭБ.РФ. Госкорпорация участвует в международной части программы «Р-Фарма» по разработке инновационных лекарств. Программа включает в себя семь препаратов, ВЭБ.РФ участвовал в финансировании трех из них, но почти 100% финансирования было направлено на олокизумаб, уточнили в госкорпорации.

Олокизумаб – моноклональное антитело, блокирующее интерлейкин-6. Компания Алексея Репика приобрела права на препарат у бельгийской UCB в 2013 году на этапе второй фазы КИ. Завершается программа международных исследований третьей фазы, куда входят четыре исследования. Три из них завершены, последнее – и долгосрочное исследование безопасности препарата у пациентов, продолживших терапию олокизумабом, – планируется завершить в 2022 году.

Результаты международных исследований были использованы и для регистрации препарата в России в мае 2020 года. Стоимость упаковки Артлегиа составит 39 тысяч рублей без НДС. В дальнейшем планируется зарегистрировать олокизумаб в других странах.

Также «Р-Фарм» проводит в России КИ эффективности и безопасности олокизумаба при лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19, компания подала заявку на проведение аналогичных исследований в США.