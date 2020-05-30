«Почта России» начала доставлять лекарства

«Почта России» начала оказывать логистические услуги, доставляя лекарства от фармдистрибьюторов к аптекам. В дальнейшем планируется организовать доставку препаратов до конечного потребителя. «Почта России» начала оказывать логистические услуги, доставляя лекарства от фармдистрибьюторов к аптекам. В дальнейшем планируется организовать доставку препаратов до конечного потребителя.

Пока «Почта России» доставляет только лекарства, не требующие специальных условий хранения и транспортировки, и работает с «профильными маркетплейсами».

«Почта России» давно заявляла о планах участвовать в доставке лекарств. Кроме того, сервис в декабре 2019 года открыл первые три аптеки в Самарской области и еще одну в 2020 году – в центре Самары.

Дистанционная торговля безрецептурными лекарствами легализована в России с мая 2020 года, когда аптечные сети получили первые разрешения Росздравнадзора на такой вид деятельности. Профильный регламент принят правительством 16 мая.

Для допуска к онлайн-продаже и доставке лекарств у аптечной организации должно быть не менее 10 аптек, а лицензия на них – работать не менее года. Но аптеки вправе как использовать свои силы для доставки лекарств, так и воспользоваться услугами сторонней курьерской службы. По данным на 29 мая разрешение Росздравнадзора получили пять организаций, включая лидеров розничного фармрынка «Риглу» и «Эркафарм».