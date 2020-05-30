Суд освободил обвиняемых по делу «Ульяновскфармации» из-под ареста

Ленинский районный суд Ульяновска отказал в продлении меры пресечения обвиняемым по делу о мошенничестве при госзакупках в АО «Ульяновскфармация». Экс-министры здравоохранения региона Павел Дегтярь, Рашид Абдуллов и бывший глава АО «Ульяновскфармация» Ольга Кузнецова освобождены из-под домашнего ареста, а экс-спикер Ульяновского законодательного собрания Игорь Тихонов – из-под стражи в СИЗО. Фигуранты дела находились под арестом с июня 2018 года. Ленинский районный суд Ульяновска отказал в продлении меры пресечения обвиняемым по делу о мошенничестве при госзакупках в АО «Ульяновскфармация». Экс-министры здравоохранения региона Павел Дегтярь, Рашид Абдуллов и бывший глава АО «Ульяновскфармация» Ольга Кузнецова освобождены из-под домашнего ареста, а экс-спикер Ульяновского законодательного собрания Игорь Тихонов – из-под стражи в СИЗО. Фигуранты дела находились под арестом с июня 2018 года.

Прокуратура требовала продлить всем фигурантам содержание под стражей и домашним арестом, однако суд отказал стороне гособвинения. Игорь Тихонов был освобожден в зале суда. При этом обвиняемым запрещено общаться со свидетелями и представителями потерпевшего и иными лицами, проходящими по делу, а также пользоваться средствами связи, включая интернет.

Летом 2018 года ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) в отношении руководителя компании Ольги Кузнецовой, ее заместителя Евгения Когана, экс-председателя Комитета по социальной политике областного Заксобрания Игоря Тихонова и бывшего министра здравоохранения Рашида Абдуллова. Все они обвинялись в том, что в 2017-2018 годах вынуждали медучреждения региона закупать медицинский кислород на условиях, выгодных для АО «Ульяновскфармация». В декабре 2018 года правоохранительные органы задержали по тому же делу предшественника Абдуллова на посту главы регионального Минздрава Павла Дегтяря.

Суд над фигурантами начался в феврале 2020 года. В перечне эпизодов, перечисленных в фабуле обвинения, содержались закупка дезинфицирующих средств в октябре 2017 года на 24 млн рублей, приобретение осенью 2017 года медизделий для хирургии и реанимации на 128,9 млн рублей, закупка медицинского кислорода в январе 2018 года с ценой контракта 22,2 млн рублей. Общий ущерб следствие оценило в 10,05 млн рублей.

При этом Павел Дегтярь проходит по еще одному эпизоду – закупке в декабре 2016 года медицинского кислорода с начальной максимальной ценой контракта 8,6 млн рублей, которую следствие посчитало завышенной на 2,3 млн рублей. Кроме того, Рашиду Абдуллову вменено злостное неисполнение решений судов по обеспечению льготников лекарствами, за что по ст. 315 УК РФ ему грозит дополнительно до двух лет лишения свободы.

На момент начала процесса в СИЗО остался только Игорь Тихонов. Евгений Коган был отпущен под залог, а остальные фигуранты дела переведены под домашний арест. Подсудимые свою вину не признали.