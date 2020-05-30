Среди разрабатываемых вакцин против коронавируса, эксперты выделяют мРНК-вакцины

Технология создания мРНК-вакцин (на основе матричной РНК) становится одной из лидирующих среди технологий по разработке вакцин против нового коронавируса (SARS-CoV). Согласно аналитическим данным компании GlobalData, в настоящее время во всем мире разрабатывается 18 мРНК-вакцин.

Кешалини Сабаратнам (Keshalini Sabaratnam), фармацевтический аналитик GlobalData, комментирует: «РНК-вакцины являются инновационным подходом, так как они дают некоторые преимущества по сравнению с обычными вакцинами, особенно в ответ на угрозу пандемии. В то время как обычные вакцины, разработанные с использованием аттенуированного или инактивированного патогена, а также с использованием белков, вырабатываемых патогеном (антигенами), требуют длительного времени для производства и имеют ограничения в объеме производства, РНК-вакцины работают путем введения последовательности мРНК, которая кодирует специфический для заболевания антиген для запуска иммунной системы организма.

Основным преимуществом РНК-вакцин является то, что саму РНК можно производить быстро и дешево в лаборатории, что дает возможность увеличить объемы производства для удовлетворения высокого спроса в период пандемии. Другими преимуществами является усиленная иммуногенность и лучший профиль безопасности по сравнению с классическими и другими типами вакцин, что уже было доказано в клинических испытаниях».

В настоящее время биофармацевтическими компаниями и исследовательскими организациями по всему миру разрабатывается более 150 вакцин против нового коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19. Девять из них находятся на стадии клинических исследований. Несмотря на то, что инактивированная вакцина от SinoVac и вакцина ChAdOx1-nCov19 Оксфордского университета (на основе рекомбинантных вирусных векторов) первыми вступили в исследования фазы I / II, кандидаты на РНК-вакцины не сильно от них отстают.

BioNTech и Pfizer уже инициировали клинические исследования I / II фазы для своей BNT162 вакцинной программы в Германии. Испытания BNT162 также будут проводиться в США и в Китае. Ожидается, что кандидат mRNA-1273 от Moderna войдет во II фазу исследования во втором квартале 2020 года. Moderna была первой компанией, которая начала проверку своей вакцины на людях.

Семь других кандидатов на мРНК-вакцину находятся на доклинической стадии разработки. Ожидается, что вакцины-кандидаты от Stemirna Therapeutics, Imperial College London, Curevac и Arcturus Therapeutics перейдут в клинические испытания этим летом.

Среди российских компаний можно выделить биотехнологическую компания BIOCAD, которая ведет разработку мРНК-вакцины против SARS-COV-2. Разработка ведется на основе предыдущих наработок компании по созданию мРНК-онковакцин. Отмечается, что в этой области у компании накоплен огромный опыт.

gmpnews