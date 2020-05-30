Sun Pharma проведет клинические испытания препарата от панкреатита для лечения COVID-19

Компания Sun Pharmaceutical объявила о получении разрешения от DCGI (Drugs Controller General of India) на начало клинического испытания препарата Nafamostat Mesilate (нафамостат мезилат) у пациентов с COVID-19. Нафамостат одобрен в Японии для лечения острых симптомов панкреатита и синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром).

Сообщается, что группа ученых из Токийского университета (Япония) и Института исследований приматов в Лейбнице (Германия) недавно продемонстрировали, что нафамостат при очень низких концентрациях подавляет белок TMPRSS2, который используется коронавирусом для проникновения в клетки легких человека. Ещё одна группа ученых из Института Пастера (Южная Корея) также опубликовали данные, сравнивающие противовирусную эффективность 24 лекарств и нафамостата против SARS-CoV-2 в исследованиях in vitro на клетках, полученных из эпителия легких человека. В этом исследовании было обнаружено, что нафамостат является наиболее сильнодействующим лекарственным средством и способен ингибировать проникновение вируса при очень низких концентрациях, что согласуется с данными, полученными в японских и немецких лабораториях.

Во всем мире в настоящее время проводятся три клинических испытания для проверки нафамостата у пациентов с COVID-19: в больнице Токийского университета (Япония); Университетской больнице Кёнсан (Южная Корея); совместное исследование RACONA — Университетская клиника в Падуе (Италия), Цюрихский университет (Швейцария) и Университет города Иокогома (Япония).

По сообщению пресс-службы Sun Pharma, учитывая ситуацию с пандемией и срочную необходимость в новых вариантах лечения, компания планирует начать клинические испытания в ближайшее время. Sun Pharma производит фармсубстанцию готовый продукт Nafamostat в Индии, используя технологию своей дочерней компании Pola Pharma Japan.

gmpnews