Пять компаний должны отозвать с рынка метформин с высоким содержанием канцерогена

Администрация США по продуктам питания и лекарствам (FDA) заявила, что рекомендовала пяти фармацевтическим компаниям добровольно отозвать препараты метформина (metformin), используемые для лечения диабета 2 типа, на основании результатов исследований, которые показали высокий уровень содержания канцерогена N-нитрозодиметиламин (NDMA).

FDA сообщает, что некоторые рецептурные препараты метформина пролонгированного действия содержали NDMA выше допустимых пределов. В ведомстве добавили, что это не касается всех препаратов метформина, которые находятся в обращении. Сейчас FDA необходимо определить, приведет ли данный отзыв к дефициту препаратов метформина на рынке.

Пациентам предложено и дальше принимать препарат, даже в случае отзыва лекарства с рынка, а также проконсультироваться со своим лечащим врачом о возможной замене препарата. В сообщении говорится:

ТЕСТИРОВАНИЕ FDA НЕ ПОКАЗАЛО НАЛИЧИЕ NDMA В ПРЕПАРАТАХ МЕТФОРМИНА С НЕМЕДЛЕННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ (ЭТО НАИБОЛЕЕ ЧАСТО НАЗНАЧАЕМЫЙ ТИП МЕТФОРМИНА). ВЕДОМСТВО РАБОТАЕТ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОТОЗВАННЫХ ТАБЛЕТОК, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ИСТОЧНИК ПРИМЕСИ NDMA.

Уточняется, что повышенный уровень NDMA был обнаружен в некоторых готовых лекарственных средствах, но не был выявлен в образцах активного фармацевтического ингредиента метформина.

По сообщению агентства Reuters, уже была названа канадская компания Apotex Corp. Наименования четырех других производителей пока не раскрываются.

Напомним, что в декабре прошлого года началось исследование метформина FDA. В марте интернет-аптека Valisure заявила, что ее независимые тесты показали высокий уровень NDMA в метформине, производимый 11 компаниями, включая Amneal Pharmaceuticals Inc и Aurobindo Pharma Ltd.

Ранее обнаружение канцерогена NDMA стало причиной отзыва препарата от изжоги Zantac.

Фото: Hal Gatewood, Unsplash

gmpnews