Gilead и Arcus создают 10-летнее партнерство для разработки онкопрепаратов нового поколения

Компании Gilead Sciences и Arcus Biosciences объявили о вступлении в 10-летнее партнерство для совместной разработки и коммерциализации существующих и будущих кандидатов на иммунотерапию рака, находящихся в разработке Arcus. Соглашение также обеспечит постоянное финансирование для поддержки программ исследований и разработок Arcus.

Arcus создает разнообразный портфель экспериментальных продуктов, которые нацелены на механизмы, позволяющие раковым клеткам уклоняться от иммунной системы, помимо этого разрабатываются препараты, нацеленные на внутри-клеточные пути, важные для роста опухоли и метастазирования. В настоящее время у Arcus продукты на клинической стадии разработки для четырех программ иммуноонкологии, а также на доклинической стадии шесть активных соединений, которые нацелены на критические биологические пути. Ключевым компонентом стратегии Arcus является разработка комбинаций, включающие низкомолекулярные продукты и антитела. В портфеле Arcus 10 текущих клинических исследований молекул, в том числе рандомизированное исследование фазы II по немелкоклеточному раку легких первой линии, в котором оцениваются комбинации из трех кандидатов: AB154, исследуемое моноклональное антитело, против TIGIT; AB928, исследуемый антагонист A2aR / A2bR; и зимберелимаб (AB122), исследуемое моноклональное антитело, против PD-1.

В соответствии с условиями соглашения, Arcus получит 375 млн долларов при закрытии сделки, включая авансовый платеж в 175 млн долларов и инвестиции в акционерный капитал Gilead на 200 млн долларов. Arcus может получить до 1,225 млрд долларов в виде взносов и промежуточных платежей в отношении своих нынешних разработок.

Gilead получит доступ к нынешним и будущим продуктам Arcus для иммуноонкологии. Это включает в себя немедленные права на zimberelimab (зимберелимаб) — анти-PD-1 моноклональное антитело, а также право на участие в разработке AB154, AB928 и AB680 после оплаты первого платежа от 200 до 275 млн долларов за программу. Если Gilead включится в программу AB154, то Arcus может получить до 500 млн долларов поэтапных платежей, включая этап одобрения регулятором.

Gilead получит право участвовать во всех других программах, которые появятся в исследовательском портфеле Arcus в течение следующих 10 лет, при условии оплаты за участие в программе 150 млн долларов за программу и после предоставления Arcus соответствующего пакета данных.

Gilead будет иметь право назначать двух человек в совет директоров Arcus после закрытия сделки.

Фото: Drew Hays, Unsplash

gmpnews