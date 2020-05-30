Евросоюз планирует создать постоянный запас основных лекарств

Европейская комиссия заявила, что хочет создать постоянный запас основных лекарств и медицинской техники для решения проблемы дефицита, который преследовал Евросоюз в течение многих лет и особенно усугубился во время пандемии COVID-19.

Этот резервный запас должен будет финансироваться из нового бюджета здравоохранения, объем которого 9,4 млрд евро. Напомним, что в соответствии с планом, Еврокомиссия намерена использовать долгосрочный бюджет ЕС в размере 1,1 триллиона евро в качестве гарантии для заимствования 750 млрд евро, из которых 7,7 млрд будут использованы на медицинские расходы до конца 2024 года. Еще 1,7 млрд евро будут выделены на расходы здравоохранения непосредственно из бюджета ЕС до 2027 года.

По сообщению агентства Reuters, резерв будет дополнен аварийным запасом в сумме 380 млн евро, создаваемым в условиях кризиса COVID-19 в связи с тем, что многие страны Евросоюза столкнулись с острой нехваткой масок для лица, наборов для тестирования, аппаратов ИВЛ, лекарств для интенсивной терапии.

Дополнительное финансирование, которое должно быть одобрено правительствами и законодателями ЕС, также будет использовано для приобретения вакцин, которых в ЕС часто не хватает, и которые в настоящее время в основном производятся за пределами евроблока.

Еврокомиссия намерена предложить фармацевтическим компаниям стимулы для разработки и производства вакцин в Европе и перемещению производственных мощностей по выпуску лекарственных средств и фармингредиентов, которые в большей степени импортируются из Индии и Китая.

Стелла Кириакидес (Stella Kriakides), Европейский комиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности, сказала, что стимулы будут учтены в предложениях по фармацевтической стратегии ЕС, которые должны быть выпущены в конце года.

Помимо этого, Европарламент призвал создать одно или несколько «европейских некоммерческих фармацевтических предприятий» для производства приоритетных лекарств.

Фото: analuisa gamboa, Unsplash

gmpnews