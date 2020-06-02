Энроллми.ру проведет исследование у пациентов с COVID-19 для компании Nutricia

ЭНРОЛЛМИ.РУ приглашен международной компанией Nutricia для организации российского плеча глобального исследования, проводимого в 16 странах мира у пациентов с тяжелой формой течения заболевания COVID-19, находящихся на разных видах респираторной поддержки. Технологические решения Энроллми.ру позволят подготовить и запустить исследование в короткие сроки.

Пациенты в реанимации могут терять до одного килограмма мышечной массы в день, поэтому длительное пребывание в отделениях интенсивной терапии может привести к значительному сокращению объема мышц, истощению сил и снижению сопротивляемости организма. В результате люди, выписывающиеся из больницы, ослаблены и зачастую не могут не только участвовать в программах реабилитации, но и выполнять повседневные действия, такие как поддержание личной гигиены, приготовление и прием пищи или прогулки на свежем воздухе.

Исследование начнется в июне 2020 года и будет включать в себя 200 пациентов, инфицированных вирусом COVID-19, поступающих для лечения в палаты интенсивной терапии нескольких медицинских центров Москвы. В ходе исследования группа пациентов будет получать смесь специализированного питания Нутридринк® во время нахождения в стационаре и после выписки. Цель исследования – анализ влияния специализированного питания на качество жизни пациентов, изменение показателей их физического здоровья, продолжительность госпитализации и частоту осложнений.

Энроллми.ру – российская технологическая компания, участник проекта Сколково, использующая цифровую платформу собственной разработки для дистанционной организации клинических и наблюдательных исследований в сфере наук о жизни. Технологии Энроллми.ру используют исключительно российский программный код, обеспечивают высокий уровень защиты данных и позволяют проводить масштабные исследования по всей России, в том числе, в условиях пандемии инфекционного заболевания.

Nutricia – глобальное подразделение компании Danone по разработке и производству функциональных и медицинских продуктов питания. Инициативы Nutricia в области борьбы с коронавирусом включают также международные и российские научно-образовательные программы (вебинары, онлайн конференции и конгрессы) для медицинских работников о роли специализированного питания в уходе за пациентами и их выздоровлении.

Дополнительная информация о ресурсах НУТРИЦИЯ, доступных для медицинских работников, лиц, осуществляющих уход, и пациентов на https://nutricia.com, https://nutricia-medical.ru

Дополнительная информация о технологической платформе ЭНРОЛЛМИ.РУ на https://enrollme.ru и welcome@enrollme.ru