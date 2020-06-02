Минпромторг заявил о готовности формировать постоянно оборачиваемый резерв средств защиты

К июлю суточный выпуск медицинских масок возрастет примерно на 4 млн штук за счет запуска новых линий.

На прошлой неделе Россия завершила закупки средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Китае. Снизить импорт удалось благодаря опережающему созданию мощностей по выпуску СИЗ всех видов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сегодня на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

По словам Мантурова, к июлю суточный выпуск медицинских масок возрастет примерно на 4 млн штук за счет запуска новых линий, прежде всего в Брянской области, в городе Почепе, где начнет работу филиал Московского эндокринного завода.

Появление на рынке большого количества российских масок в разы понизило розничные цены.

Министр рассказал, что если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50–55 руб., по данным ФНС, то сейчас уже 18 руб., и «мы прогнозируем дальнейшее снижение цены». То же самое по защитным костюмам, стоимость которых в пик спроса доходила до 6 тыс. руб. за один импортный одноразовый костюм.

«Нарастив собственное производство, мы смогли сбить этот спекулятивный ажиотаж. И сейчас российские одноразовые костюмы можно купить уже за 850 руб. По многоразовым, которые мы начали выпускать с учeтом запросов рынка, цена в среднем составляет порядка 4 тыс. руб. Она варьируется в зависимости от количества обработок или стирок», – уточнил Мантуров.

По его словам, практически по всей номенклатуре для борьбы с коронавирусом обеспечен текущий внутренний спрос. В связи с этим министерство готово приступить к формированию постоянно оборачиваемого резерва СИЗ.

«Это касается также и тестов, лекарств, медицинского оборудования на случай обострения эпидемиологической ситуации. Это можно делать с учeтом того, что у наших предприятий с июля не законтрактованы объeмы», – подчеркнул министр.

Фото: minpromtorg.gov.ru

Елена Сидорова

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