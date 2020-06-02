Сенаторы США представили законопроект о подготовке к следующей пандемии

Законодатели США предлагают заранее подготовить мировую систему здравоохранения к потенциальным кризисам.

Американские сенаторы разработали межпартийный законопроект о подготовке к следующему глобальному кризису в сфере здравоохранения, сделав упор на борьбу со вспышками заболеваний и пандемиями, схожими с COVID-19, сообщает Reuters. Они планируют зарезервировать на эти цели 3 млрд долл.

Законопроект разработан главой Комитета сената США по международным отношениям – республиканцем Джимом Ришем и членами комитета от Демократической партии Крисом Мерфи и Беном Кардином. Они выразили надежду, что большинство положений этого законопроекта станут законом.

Согласно законопроекту, 3 млрд долл. будут направлены на восстановление системы защиты от эпидемий и пандемий США, инвестирование в глобальную разработку вакцин и помощь зарубежным странам в развитии систем здравоохранения.

Как отметили в сенате, авторы законопроекта не ставят своей целью критику мер, принятых администрацией Президента США для борьбы с пандемией COVID-19.

По словам Джима Риша, законопроект – это первый шаг к координации действий в целях обеспечения глобальной безопасности в сфере здравоохранения.

Крис Мерфи подчеркнул, что времени на ожидание и перестройку инфраструктуры глобального здравоохранения нет, поскольку следующая пандемия может возникнуть уже этой зимой.

Законопроектом предусматривается разработка стратегии в области глобальной безопасности в сфере здравоохранения, а также назначение координатора по глобальной безопасности в сфере здравоохранения и дипломатии в системе Госдепартамента и директора по проблемам глобального здравоохранения в Совете национальной безопасности США.

Илья Дугин

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