Хакеры крупных держав охотятся за информацией о средствах борьбы с COVID-19

Хакеры многих стран пытаются завладеть информацией о разработках вакцин, лекарственных препаратов и других средств для борьбы с COVID-19. В кибервойну вступили даже страны, не причисляемые к кибергигантам.

По мнению экспертов из органов безопасности США, основным виновником пандемии является Китай, который также ввязался и в кибервойну, пишет Independent. По данным издания, китайские хакеры нацелены на поиск информации о методах борьбы с коронавирусом.

Власти также уверены, что помимо КНР на сбор разведывательной информации о наработках в области противодействия коронавирусной инфекции направлены усилия таких стран, как Вьетнам, Иран, Северная Корея и Россия.

Так, например, иранские хакеры были уличены в попытке завладеть информацией, хранящейся в компьютерах компании Gilead Sciences, которая разработала препарат remdesivir.

Диапазон целей хакеров значительно расширился. В сферу их интересов помимо фармкомпаний попали органы здравоохранения, медицинские исследовательские организации, правительства и международные организации.

В частности, южнокорейские киберпреступники атаковали ВОЗ, сайты правительственных чиновников в Северной Корее, Японии и США.

Илья Дугин

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