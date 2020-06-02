Оформленные в Эстонии электронные рецепты стали действительны в Финляндии

С 1 июня 2020 года жители Финляндии смогут покупать лекарства по электронным рецептам, оформленным эстонскими врачами. Эстонские аптеки признают выписанные в Финляндии электронные рецепты уже почти полтора года.

Финской стороне понадобилось больше времени для разработки и настройки программного обеспечения и обучения персонала, сообщает эстонское информационное агентство ERR.EE.

Как отметил руководитель службы здравоохранения Центра информационных систем в сфере здоровья и благосостояния Тынис Яагус, сам процесс очень прост. Нужно прийти в аптеку и предъявить удостоверяющий личность документ. Затем аптекарь сделает запрос в информационную систему, в которой отображаются назначенные препараты. Аптекарь выбирает нужные лекарства, продает их и делает в системе отметку о продаже.

В Финляндии доступны не все лекарственные препараты, обращающиеся на эстонском фармрынке.

По словам ведущего провизора аптечной сети Helsinki Apteekki Микко Кяенмяки, если финский препарат не полностью идентичен указанному в рецепте из Эстонии, финский аптекарь смотрит на то, есть ли разрешение эстонского врача на его замену. Если разрешения нет, можно запросить врача.

Если замена разрешена, то по финскому законодательству пациент получит аналог с такими же действующим веществом и дозировкой.

Тынис Яагус подчеркнул, что эта услуга открытая. И если пациент не хочет, чтобы его данные запрашивались из-за рубежа, он может зайти на пациентский портал digilugu.ee и закрыть их.

Он полагает, что, учитывая число живущих и работающих в Финляндии эстонцев, эта услуга будет пользоваться большим спросом, чем у финнов, находящихся на территории Эстонии. В свою очередь, за полтора года электронными рецептами воспользовались более 9 тыс. граждан Финляндии, проживающих в Эстонии.

Илья Дугин

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