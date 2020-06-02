Eli Lilly приступила к исследованиям экспериментального препарата для лечения COVID-19

Eli Lilly приступила к клиническим исследованиям первого экспериментального препарата против SARS-CoV-2. Результаты ожидаются в конце июня.

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly («Эли Лилли») объявила о начале I фазы клинического исследования (КИ) экспериментального препарата на основе моноклональных антител LY-CoV555 для лечения коронавирусной инфекции, сообщает FirstWord Pharma.

Препарат разработан в сотрудничестве с канадской компанией AbCellera («АЭбСеллера»), которая специализируется на идентификации и анализе антител для фармацевтических компаний.

Как отметили в Eli Lilly, разработка LY-CoV555 заняла три месяца после того, как AbCellera и Центр по исследованию вакцин при Национальным институте аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID) идентифицировали моноклональное антитело в крови одного из первых американских пациентов, вылечившихся от COVID-19.

По словам президента Lilly Research Laboratories Дэниеля Сковронски, препараты на основе моноклональных антител имеют потенциал как для лечения, так и для профилактики SARS-CoV-2. Их применение может быть особенно важным у групп населения с высоким риском заболевания, в частности у пожилых людей или пациентов с ослабленной иммунной системой.

Результаты плацебоконтролируемого КИ с участием госпитализированных пациентов с COVID-19 ожидаются к концу июня. В случае положительных результатов компания планирует приступить ко II фазе с участием амбулаторных больных, а также к исследованию препарата для профилактики коронавирусной инфекции.

Помимо клинических исследований Eli Lilly намерена начать промышленное производство LY-CoV555. Компания планирует произвести несколько сотен доз к концу текущего года.

Илья Дугин

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