Центр перспективных технологий прокомментировал предложение перенести сроки введения маркировки

По данным ЦРПТ, к системе МДЛП подключены 78% аптечных организаций. Готовность этого сегмента оценивается как высокая, заявил оператор маркировки. Однако профильные ассоциации, представляющие интересы аптек, с этим не согласны и просят Госдуму перенести сроки внедрения маркировки.

ЦРПТ не видит смысла в переносе сроков маркировки для аптек. По мнению оператора, аптечное звено готово к маркировке, но фармацевтам необходимы практические навыки, которые будут вырабатываться в ходе тестирования маркировки лекарств.

Как ранее писал «ФВ», Альянс фармацевтических ассоциаций (АФА) направил письмо депутатам Госдумы Андрею Исаеву и Александру Петрову с просьбой обратить внимание на ряд затруднений, препятствующих полномасштабному вводу системы маркировки лекарств с 1 июля 2020 года.

Ограничительные и карантинные меры не позволяют специалистам закончить настройку необходимого оборудования и ПО в аптечных учреждениях, сообщают авторы письма.

«Фармвестник» отравил запрос в ЦРПТ с просьбой пояснить, поддерживает ли оператор мнение о необходимости переноса сроков маркировки для аптечного сегмента.

«Переносить сроки ни для всех участников рынка, ни тем более одного звена не имеет смысла: система находится в промышленной эксплуатации, в ней зарегистрировано более 61,6 тыс. организаций, выдано около 1 млрд кодов», – сообщили в пресс-службе ЦРПТ на запрос «ФВ».

Кроме того, в ЦРПТ заявили, что оператор системы маркировки совместно с Росздравнадзором проводит тестирование готовности участников рынка по работе с маркированными лекарствами. Оно будет проходить с 1 по 11 июня среди более чем 300 представителей дистрибьюторов, аптек, больниц.

Планируется, что участники оборота лекарств отработают процессы передачи данных в информационную систему, включая отгрузку дистрибьюторами и приемку аптеками и больницами, а также розничную продажу лекарств или их использование для оказания медицинской помощи. Кроме того, предусмотрены процессы отказа в приемке или возврата лекарств, а также их списания.

«На тестирование заявились представители частных и бюджетных организаций из многих регионов, это говорит о том, что участники рынка хотят заранее отработать все процессы и избежать недоразумений. Мы видим, что производители лекарств к маркировке готовы, крупные дистрибьюторы тоже, к системе подключены 98% бюджетных медорганизаций. Конечному звену нужен опыт. Оператор со своей стороны проанализирует данные тестирования и в случае необходимости окажет поддержку всем заинтересованным сторонам», – говорит руководитель группы «Фарма» ЦРПТ Сергей Холкин.

Однако, как ранее писал «ФВ», предложение перенести маркировку на 2021 год помимо представителей аптечного рынка также отправили в профильные ведомства ассоциации, представляющие интересы производителей: АРФП и AIPM. По причинам глобального форсмажорного характера готовность системы маркировки и всей товаропроводящей цепочки экспертами AIPM оценивается не более 60%.

По информации «ФВ», вопрос о возможности переноса сроков внедрения маркировки будет обсуждаться в Госдуме на этой неделе.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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