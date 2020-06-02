Бренды «Риглы» получили разрешение на онлайн-торговлю лекарствами в Московском регионе

Все бренды аптечной сети «Ригла» – фарммаркеты «Ригла», аптеки у дома «Будь здоров!» и дискаунтеры «Живика» получили разрешение территориального органа Росздравнадзора на розничную торговлю дистанционным способом в Москве и Московской области.

Соответствующие документы на право реализации онлайн-торговли через сайты www.aptekazhivika.ru, www.rigla.ru и www.budzdorov.ru получены 26 и 28 мая. У каждого из форматов есть собственное мобильное приложение – приложение «Живики» будет представлено пользователям в ближайшее время.

Планируется, что в июне будет реализована возможность онлайн-оплаты заказов – в тестовом режиме опция будет запущена на сайте дискаунтеров «Живика».

«Ранее покупатели имели возможность забронировать необходимый товар на сайтах «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика», забрать заказ можно было исключительно в аптеке, – рассказал генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. – Сейчас мы проводим тендеры по выбору логистической компании, которая будет заниматься доставкой безрецептурных препаратов и нелекарственного ассортимента. Нам предстоит отработать логистические технологии. Мы не ожидаем значительного прироста продаж лекарственного ассортимента в онлайн-сегменте – сегодня дистанционная реализация лекарственных средств с учетом услуги бронирования составляет 5–6% от общего оборота сети. Тем не менее развитие этого канала продаж – требование времени, обязательное условие успешного взаимодействия с конечным потребителем».

Напомним, по итогам 2019 года АС «Ригла» – розничный бизнес группы компаний «Протек» – заняла первое место по объему продаж в рейтинге аналитической компании AlphaRM. Ее доля на розничном фармрынке составляет 5,8%. К началу 2020 года сеть насчитывала 2 846 аптек в 54 регионах РФ.

Источник: ЦВ «Протек»

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