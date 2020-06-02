Большая фарма не поддержала идею создания пула лекарств и технологий для борьбы с Covid-19

Руководители ряда крупнейших фармацевтических компаний неоднозначно отнеслись к предложению ВОЗ о создании единого добровольного пула патентных прав на лекарственные препараты, вакцины и диагностические системы для борьбы с коронавирусной инфекцией, а также на данные клинических исследований и другую информацию.

Целью создания такого пула под эгидой ВОЗ является обеспечение доступа бедных и развивающихся стран к лекарственным препаратам, вакцинам и другим средствам для диагностики, профилактики и лечения SARS-CoV-2, пишет STAT.

Предполагается, что участие в подобном механизме примут правительства, фармотрасль, исследовательские институты и университеты, а также неправительственные организации.

Так, исполнительный директор Pfizer («Пфайзер») Альберт Бурла в ходе конференции Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) заявил, что создание пула на данный момент несвоевременно и даже опасно. По его словам, компании инвестируют миллиарды долларов в научные исследования, и если лишить их права интеллектуальной собственности, у них не будет дальнейшего стимула разрабатывать новые препараты.

С ним солидарен руководитель AstraZeneca («АстраЗенека») Паскаль Сорио, который уверен, что интеллектуальная собственность является неотъемлемой частью фармотрасли. Он выразил мнение, что компании должны добровольно предоставлять свою продукцию на некоммерческой основе в периоды пандемии или кризисов.

По мнению представителя ВОЗ, руководители фармкомпаний в недостаточной степени ознакомились с положениями о создании пула. В частности, речь идет не о «конфискации» прав интеллектуальной собственности, а о добровольных действиях со стороны отрасли и некоммерческих организаций. Паскаль Сорил признал, что не совсем разобрался в инициативе ВОЗ и что изучит ее более внимательно.

Как заявил руководитель IFPMA Томас Куэни, подобный механизм уже существует, имея в виду Патентный пул лекарственных средств для лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии под эгидой ЮНИТЭЙД (Международный механизм закупки лекарств), который планируется распространить и на средства против COVID-19. По его мнению, создание дополнительной платформы не имеет смысла.

Идею создания пула лекарственных средств, вакцин и технологий под эгидой ВОЗ поддержали 37 стран, в основном развивающиеся, и ряд организаций, в т.ч. «Врачи без границ».

Илья Дугин

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