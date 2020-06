«Пробиотек» сохранил лидерство в рейтинге АОКИ по исследованиям биоэквивалентности за 2019 год Большая фарма не поддержала идею создания пула лекарств и технологий для борьбы с Covid-19 » Правительство Индии решило сократить инвестиции в ряд государственных фармкомпаний Индийское правительство приняло решение сократить инвестиции в некоторые госкомпании фармотрасли. При этом страна должна оставаться лидером по производству дженериков. Как заявил на видеоконференции с участием руководителей фармкомпаний и фармассоциаций министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, страна должна стать самодостаточным производителем активных фармсубстанций (АФС), для чего необходимо использовать госпредприятия в качестве готовых производственных площадок, сообщает The Economic Times. В 2016 году правительство приняло решение о закрытии двух государственных компаний, а именно Indian Drugs and Pharmaceutical Limited («Индиан Драгз энд Фармастютикалз Лимитед») и Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited («Раджастан Драгз энд Фармастютикалз Лимитед»). Кроме того, власти объявили о стратегических планах продажи компаний Hindustan Antibiotics Limited («Хиндустан Антибиотикс Лимитид») и Bengal Chemicals and Pharmaceutical Limited («Бенгал Кемикалз энд Фармасьютикал Лимитид»). В период с 2019 по 2020 год объем фармэкспорта вырос на 8,2% и составил 20,7 млрд долл. против 19,14 млрд долл. в 2018–2019 годах. Министр отметил, что Правительство Индии уже одобрило схему финансирования трех промышленных парков по производству АФС, а также меры по развитию производства фармсырья и промежуточной фармпродукции. По словам Пиюша Гояла, индийская фармотрасль должна делать ставку на неосвоенные рынки стран Восточной Европы и Россию. Кроме того, он дал указание о своевременном уведомлении о случаях недобросовестной конкуренции в странах, с которыми Индией подписаны соглашения о свободной торговле. Согласно данным Министерства торговли и промышленности Индии, в течение последних двух месяцев Индия поставила жизненно необходимые препараты более чем в 120 стран мира, в т.ч. в 40 стран – на бесплатной основе. Илья Дугин

