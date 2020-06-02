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«Пробиотек» сохранил лидерство в рейтинге АОКИ по исследованиям биоэквивалентности за 2019 год

Медицинский центр «Пробиотек» занял 1 строчку в топ-15 организаций, активно проводивших исследования биоэквивалентности лекарственных препаратов в 2019 году.

Этот рейтинг ежегодно составляет Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), оценивая исследовательскую работу российских медицинских центров.

За 2019 году в центре «Пробиотек» проведено 28 исследований биоэквивалентности, что на 40% больше по сравнению предыдущим годом. При этом 82% исследований (23 проекта) были проведены по заказу российских фармацевтических производителей.

Исследования биоэквивалентности проводились для препаратов из 8-ми групп:

  • неврологии
  • инфекционных болезней
  • кардиологии
  • терапии
  • анальгезии
  • гастроэнтерологии
  • эндокринологии
  • гематологии

Проекты организованы, выполнены в ГК «Пробиотек» и одобрены в Минздраве.

Группа Класс препарата Количество Всего
Гематология Антикоагулянт 1 1
Гастроэнтерология Гастропротектор 2 5
Прокинетик 1
Препарат для лечения расстройств ЖКТ 2
Инфекционные болезни Иммуномодулятор 1 6
Антибиотик 1
Препарат для лечения ВИЧ 1
Противотуберкулезный антибиотик 2
Антимикотик 1
Анальгезия НПВС 1 2
Анальгетик (не НПВС) 1
Неврология Препарат для лечения рассеянного склероза 1 6
Антиконвульсант 1
Препарат для лечения деменции и болезни Альцгеймера 1
Антимигренозный препарат 1
Противопаркинсонический препарат 1
Миорелаксант 1
Эндокринология Гипогликемический препарат 1 2
Препарат для лечения гиперпаратиреоаза 1
Терапия Антигистаминный препарат 1 4
Муколитик 3
Кардиология Гипотензивный препарат 1 2
Кардиопротектор 1

«Особенность нашего центра в специализации на клинических исследованиях I фазы и биоэквивалентности, — прокомментировал директор ГК «Пробиотек» Владимир Писарев. — Благодаря собственной клинической и производственной базе, мы проводим исследования без привлечения посредников и в сжатые сроки».

Он также подчеркнул, что все подготовительные работы проводятся быстро и параллельно — подготовка к исследованию начинается уже через 7 дней после подписания договора на проект.

«При этом тщательно планируем каждое исследование, работаем в режиме 24/7 и поэтому завершаем проекты в среднем за 3 месяца», — добавил Владимир Писарев.

Напомним, МЦ Пробиотек уже третий год удерживает лидерские позиции в списке самых активных научных исследовательских центров России. За 2017-2019 годы в центре выполнено более 70 исследований биоэквивалентности.

Источник: ГК «Пробиотек»

pharmvestnik

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Июнь 2, 2020 | Просмотров: 72