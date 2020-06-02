«Пробиотек» сохранил лидерство в рейтинге АОКИ по исследованиям биоэквивалентности за 2019 год

Медицинский центр «Пробиотек» занял 1 строчку в топ-15 организаций, активно проводивших исследования биоэквивалентности лекарственных препаратов в 2019 году.

Этот рейтинг ежегодно составляет Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), оценивая исследовательскую работу российских медицинских центров.

За 2019 году в центре «Пробиотек» проведено 28 исследований биоэквивалентности, что на 40% больше по сравнению предыдущим годом. При этом 82% исследований (23 проекта) были проведены по заказу российских фармацевтических производителей.

Исследования биоэквивалентности проводились для препаратов из 8-ми групп:

неврологии

инфекционных болезней

кардиологии

терапии

анальгезии

гастроэнтерологии

эндокринологии

гематологии

Проекты организованы, выполнены в ГК «Пробиотек» и одобрены в Минздраве.

Группа Класс препарата Количество Всего Гематология Антикоагулянт 1 1 Гастроэнтерология Гастропротектор 2 5 Прокинетик 1 Препарат для лечения расстройств ЖКТ 2 Инфекционные болезни Иммуномодулятор 1 6 Антибиотик 1 Препарат для лечения ВИЧ 1 Противотуберкулезный антибиотик 2 Антимикотик 1 Анальгезия НПВС 1 2 Анальгетик (не НПВС) 1 Неврология Препарат для лечения рассеянного склероза 1 6 Антиконвульсант 1 Препарат для лечения деменции и болезни Альцгеймера 1 Антимигренозный препарат 1 Противопаркинсонический препарат 1 Миорелаксант 1 Эндокринология Гипогликемический препарат 1 2 Препарат для лечения гиперпаратиреоаза 1 Терапия Антигистаминный препарат 1 4 Муколитик 3 Кардиология Гипотензивный препарат 1 2 Кардиопротектор 1

«Особенность нашего центра в специализации на клинических исследованиях I фазы и биоэквивалентности, — прокомментировал директор ГК «Пробиотек» Владимир Писарев. — Благодаря собственной клинической и производственной базе, мы проводим исследования без привлечения посредников и в сжатые сроки».

Он также подчеркнул, что все подготовительные работы проводятся быстро и параллельно — подготовка к исследованию начинается уже через 7 дней после подписания договора на проект.

«При этом тщательно планируем каждое исследование, работаем в режиме 24/7 и поэтому завершаем проекты в среднем за 3 месяца», — добавил Владимир Писарев.

Напомним, МЦ Пробиотек уже третий год удерживает лидерские позиции в списке самых активных научных исследовательских центров России. За 2017-2019 годы в центре выполнено более 70 исследований биоэквивалентности.

Источник: ГК «Пробиотек»

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