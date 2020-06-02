«Пробиотек» сохранил лидерство в рейтинге АОКИ по исследованиям биоэквивалентности за 2019 год

Медицинский центр «Пробиотек» занял 1 строчку в топ-15 организаций, активно проводивших исследования биоэквивалентности лекарственных препаратов в 2019 году.
Этот рейтинг ежегодно составляет Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), оценивая исследовательскую работу российских медицинских центров.
За 2019 году в центре «Пробиотек» проведено 28 исследований биоэквивалентности, что на 40% больше по сравнению предыдущим годом. При этом 82% исследований (23 проекта) были проведены по заказу российских фармацевтических производителей.
Исследования биоэквивалентности проводились для препаратов из 8-ми групп:
- неврологии
- инфекционных болезней
- кардиологии
- терапии
- анальгезии
- гастроэнтерологии
- эндокринологии
- гематологии
Проекты организованы, выполнены в ГК «Пробиотек» и одобрены в Минздраве.
|Группа
|Класс препарата
|Количество
|Всего
|Гематология
|Антикоагулянт
|1
|1
|Гастроэнтерология
|Гастропротектор
|2
|5
|Прокинетик
|1
|Препарат для лечения расстройств ЖКТ
|2
|Инфекционные болезни
|Иммуномодулятор
|1
|6
|Антибиотик
|1
|Препарат для лечения ВИЧ
|1
|Противотуберкулезный антибиотик
|2
|Антимикотик
|1
|Анальгезия
|НПВС
|1
|2
|Анальгетик (не НПВС)
|1
|Неврология
|Препарат для лечения рассеянного склероза
|1
|6
|Антиконвульсант
|1
|Препарат для лечения деменции и болезни Альцгеймера
|1
|Антимигренозный препарат
|1
|Противопаркинсонический препарат
|1
|Миорелаксант
|1
|Эндокринология
|Гипогликемический препарат
|1
|2
|Препарат для лечения гиперпаратиреоаза
|1
|Терапия
|Антигистаминный препарат
|1
|4
|Муколитик
|3
|Кардиология
|Гипотензивный препарат
|1
|2
|Кардиопротектор
|1
«Особенность нашего центра в специализации на клинических исследованиях I фазы и биоэквивалентности, — прокомментировал директор ГК «Пробиотек» Владимир Писарев. — Благодаря собственной клинической и производственной базе, мы проводим исследования без привлечения посредников и в сжатые сроки».
Он также подчеркнул, что все подготовительные работы проводятся быстро и параллельно — подготовка к исследованию начинается уже через 7 дней после подписания договора на проект.
«При этом тщательно планируем каждое исследование, работаем в режиме 24/7 и поэтому завершаем проекты в среднем за 3 месяца», — добавил Владимир Писарев.
Напомним, МЦ Пробиотек уже третий год удерживает лидерские позиции в списке самых активных научных исследовательских центров России. За 2017-2019 годы в центре выполнено более 70 исследований биоэквивалентности.
Источник: ГК «Пробиотек»