Аптечная сеть «Фарма» подключается к PharmaSpace

АС «Фарма», в которую входят свыше 40 аптек в Рязанской области, и ООО «Лекарственная экосистема» подписали меморандум о сотрудничестве в рамках интернет-платформы прямых контактов и контрактов производителей и фармритейлеров PharmaSpace.

Уже в июне АС «Фарма» подключится к облачному решению маркетплейса для установления прямых контрактных отношений с участниками проекта: производителями лекарств и изделий медицинского назначения, список которых увеличивается с каждым днем. Поаптечную поставку в фармучреждения Рязани будет осуществлять логистический партнер проекта ГК «Сантэнс».

«Сеть, у которой нет прямого доступа к предложениям производителей в плане прямых поставок и договоров, в периоде год-полтора не будет иметь доступа к рынку вообще, — поделился мнением генеральный директор АС «Фарма» Александр Миронов. — Такая сеть очень быстро и ощутимо потеряет в конкурентоспособности, перед ней во весь рост встанет вопрос о перспективности существования. Доходность фармацевтического ритейла именно в прямых отношениях, которые и обеспечивает данная платформа».

Генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов сообщил, что территориальное расширение розничного охвата будет полностью поддержано и обеспечено растущими мощностями «Сантэнса» в сегменте поаптечного развоза (фулфилмента).

«Аптечная сеть развивающегося российского региона дополнит и обогатит постоянно расширяющийся географический охват проекта PharmaSpace», — прокомментировал подписание меморандума генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема» PharmaSpace Герман Иноземцев.

Он также добавил, что цель интернет-платформы — «успешное перестроение системы коммерческого лекарственного обеспечения населения страны в сторону более гибкой, прозрачной, прямой и короткой, а главное эффективной и экономически привлекательной для аптек и фармпроизводителей бизнес-модели».

Источник: ГК «Сантэнс»

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