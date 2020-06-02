Розничный рынок медицинских масок может достичь 1,9 млрд рублей в месяц

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров оценил розничный рынок масок в стране в 3,5 млн единиц в сутки. По его словам, 2 млн из них покупается в аптеках, еще 1,5 млн реализуется в обычных магазинах. По данным ведомства, средняя цена на маски опустилась до 18 рублей за штуку. Таким образом, без учета поставок в больницы и специальные ведомства, ежедневный объем розничного рынка масок в стране достигает 63 млн рублей, а месячный, в случае сохранения спроса, может достичь 1,89 млрд рублей. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров оценил розничный рынок масок в стране в 3,5 млн единиц в сутки. По его словам, 2 млн из них покупается в аптеках, еще 1,5 млн реализуется в обычных магазинах. По данным ведомства, средняя цена на маски опустилась до 18 рублей за штуку. Таким образом, без учета поставок в больницы и специальные ведомства, ежедневный объем розничного рынка масок в стране достигает 63 млн рублей, а месячный, в случае сохранения спроса, может достичь 1,89 млрд рублей.

«По нашим данным, через аптеки потребляется около 2 млн масок в сутки, в магазинах продается примерно еще около 1,5 млн. При этом около 35% наших граждан, по данным опроса, который по нашей просьбе провели коллеги из ВЦИОМ, делают выбор в пользу многоразовых гигиенических масок. Что же касается системы здравоохранения и других категорий – МВД, пограничники, торговля, это еще несколько миллионов», – рассказал Денис Мантуров.

Российские предприятия, как профильные, так и те, кто стал выпускать маски после вынужденной смены профиля – как, например, исправительные колонии ФСИН, производят 9 млн масок в сутки. По словам министра, к августу 2020 года производство вырастет на 33% – до 12 млн в сутки.

Рост предложения повлиял на цены на рынке. «Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50–55 рублей, по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей. И мы прогнозируем дальнейшее снижение цены», – пообещал Мантуров. По его словам, увеличение производства в России позволит отказаться от импорта медизделий из КНР.

В марте 2020 года мэрия Москвы через подконтрольные структуры стала владельцем российского производителя медицинских масок «Компания инновационных технологий» (ООО «КИТ»), располагающегося во Владимире, а производство было перенесено в «Технополис Москва». В настоящее время компания обеспечивает масками больницы, структуры ЖКХ и московское метро. Стоимость маски производства ООО «КИТ» в рознице в метро составляет 30 рублей, перчаток – 20 рублей.

С середины мая 2020 года губернаторы большинства регионов РФ, включая Москву, обязали граждан носить маски и перчатки при использовании общественного транспорта и во время посещения магазинов.