Фавипиравир от COVID-19 поступит в больницы 11 июня

Первые 60 тысяч курсов противовирусного препарата Авифавир (фавипиравир), зарегистрированного от коронавирусной инфекции, поступят 11 июня. Авифавир – пока единственный зарегистрированный Минздравом РФ препарат с показанием от COVID-19. Первые 60 тысяч курсов противовирусного препарата Авифавир (фавипиравир), зарегистрированного от коронавирусной инфекции, поступят 11 июня. Авифавир – пока единственный зарегистрированный Минздравом РФ препарат с показанием от COVID-19.

Первые партии Авифавира будут направлены в Росздравнадзор для получения заключения на ввод в обращение в начале июня. В больницы они поступят 11 июня. В аптеках Авифавир продаваться не будет, он рассчитан на лечение в госпиталях и круглосуточных стационарах, говорил председатель совета директоров компании «ХимРар» Андрей Иващенко.

Стоимость Авифавира не будет превышать цену на госпитальные препараты, применяемые сейчас при стандартной терапии коронавирусной инфекции, пообещал Иващенко. «Это ознчает, что мы, оставаясь в тех же бюджетах, которые тратятся на одного пациента, сможем сократить время пребывания пациентов в госпиталях, и фармакоэкономический эффект будет положительным», – сказал он. Иващенко сообщил, что разработчики собираются запатентовать Авифавир, который представляет собой измененный оригинальный Avigan от Fujifilm и дженериком по сути не является.

Авифавир разработан компанией «ХимРар» в партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Для этого была создана компания «Кромис». Регудостоверение на Авифавир выдано 29 мая.

Фавипиравир одобрен для лечения COVID-19 только в России.

КИ фавипиравира компания «Кромис» начала в конце апреля 2020 года. Финальный этап КИ продолжается, в нем участвуют 330 пациентов. Исследования показали, что препарат способствует сокращению времени, в течение которого вирус остается в организме человека, – с 9 дней при стандартной терапии до 4 дней при приеме фавипиравира, вдвое больше пациентов – 65% – по итогам первых четырех дней имели отрицательный тест на коронавирус. У принимавших Авифавир раньше нормализуется температура – на третий день, а не на шестой, как в контрольной группе.