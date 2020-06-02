В продаже появился аналог Фенотропила от «Валенты»

В мае 2020 года в аптеках появился ноотропный препарат Нанотропил ново с тем же действующим веществом, что и Фенотропил, фонтурацетамом. Производство Фенотропила остановилось на «Валента Фарм» в 2017 году из-за разногласий с правообладателем препарата. Регудостоверение на Нанотропил ново зарегистрировано компанией «Валента-интеллект», производство организовано в «Обнинской химико-фармацевтической компании» (ОХФК, входит в «Мир-Фарм»). В мае 2020 года в аптеках появился ноотропный препарат Нанотропил ново с тем же действующим веществом, что и Фенотропил, фонтурацетамом. Производство Фенотропила остановилось на «Валента Фарм» в 2017 году из-за разногласий с правообладателем препарата. Регудостоверение на Нанотропил ново зарегистрировано компанией «Валента-интеллект», производство организовано в «Обнинской химико-фармацевтической компании» (ОХФК, входит в «Мир-Фарм»).

В конце мая 2020 года на сайтах и в соцсетях появились комментарии и отзывы пользователей о появлении в продаже в аптеках Нанотропила ново, аналога Фенотропила. Рецептурный препарат есть в онлайн-аптеках «Здравсити», apteka.ru, «Столички», АСНА и других. Корреспондент Vademecum приобрел Нанотропил ново по предварительному заказу в аптеке «Экономъ» без рецепта.

С 30 марта 2020 года в оборот введены девять серий Нанотропил ново, следует из данных Росздравнадзора.

Регудостоверение на препарат с фонтурацетамом сначала получила компания «Мир-Фарма» – «Лайф Сайнсес ОХФК» в 2017 году. Потом держателем РУ стала «Валента-Интеллект», принадлежащая владельцу «Валента Фарм» – АО «Отечественные лекарства». Препарат был переименован из Фонтурацетама в Нанотропил ново. Но до последнего времени в продажу не поступал.

ООО «Валента-интеллект» 6 мая зарегистрировало предельную отпускную цену на Нанотропил ново. Он оказался дешевле, чем оригинальный Фенотропил. В дозировке 100 мг предельная стоимость упаковки в 10 таблеток составляет 254,7 рублей без НДС, 30 таблеток – 764,1 рублей. Для сравнения: последняя зарегистрированная цена на Фенотропил была установлена на уровне 359,23 и 870,13 рублей соответственно.

В «Валента Фарм» оперативно не ответили на запрос Vademecum.

«Валента Фарм» с апреля 2017 года перестала производить Фенотропил, объем продаж которого составлял около 1 млрд рублей в год. Правообладатели – Валентина Ахапкина и Роман Ахапкин – расторгли лицензионные договоры на товарные знаки и патенты, объясняли в компании. Валентина Ахапкина говорила тогда Vademecum, что «Валента Фарм» не занималась усовершенствованием Фенотропила: «Препарат не был внедрен в детскую практику, не были разработаны и внедрены новые лекарственные формы. Менеджмент компании устраивала только эксплуатация продукта, но никак не его развитие».

Валентина Ахапкина утверждала, что производством и продвижением препарата займется компания «Вира Иннфарм», принадлежащая на 80% ей, на 10% – Роману Ахапкину и еще на 10% – бывшему генеральному директору «Валенты» Александру Итину, который занимал этот пост до 1 октября 2013 года. Но пока «Вира Иннфарм» препарат не зарегистрировала.

Дженерик Фенотропила еще в 2016 году зарегистрировала Teva, но в оборот он так и не был выведен. Клинические исследования биоэквивалентности препаратов с фонтурацетамом в разное время проводили «Фармстандарт», «Мосмедпрепараты», «Северная звезда».

Фенотропил защищен патентами, числящимися за «Вира Иннфарм». У «Валента Интеллект» в 2019 году зарегистрирован патент на «новый состав N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидона», представляющий собой фонтурацетам в сочетании с 4-фенилпирролидоном-2 (не более 1% в составе). «Авторы изобретения неожиданно обнаружили», что новый состав имеет «лучшие свойства» в сравнении с фонтурацетамом: повышает время хранения состава, скорость его растворения, снижает гигроскопичность (способность поглощать влагу).

«Валента Фарм» – российская фармацевтическая компания, которая занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др. Наиболее известные бренды – Ингавирин, Граммидин, Иммуцил, Фенaзепам, Тералиджен, Зидена, Зорекс. По данным СПАРК, выручка АО «Валента Фарм» в 2019 году составила 13,3 млрд рублей, чистая прибыль – 4,8 млрд рублей.

Фото: Vademecum

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