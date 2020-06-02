Производитель медицинского каннабиса получает сертификат GMP ЕС

Канадская компания в области исследований, культивирования и производства медицинского каннабиса Tilray Inc. объявила о получении сертификата GMP ЕС своей дочерней компании Tilray Portugal, Unipessoal Lda. на производственную площадку в Кантанхеде (Португалия). Сертификат GMP был выдан португальским национальным управлением лекарственных средств и товаров для здоровья Infarmed.

Заметим, что это уже третий сертификат GMP для Tilray Portugal. Теперь предприятие может самостоятельно изготавливать медицинские экстракты каннабиса и экспортировать готовые медицинские продукты, производство которых полностью соответствует GMP. Продукты из медицинского каннабиса компания поставляет по всему Европейскому союзу, а также на другие международные рынки, где их применение разрешено регуляторными органами.

Дополнительная сертификация позволяет Tilray производить активные фармацевтические ингредиенты (АФИ) каннабиса непосредственно на площадке в Кантанхеде, а также расширять возможности компании в области инноваций и исследований продуктов.

Ранее португальское предприятие имело возможность поставлять на международные рынки только сушеные цветы и масла фармацевтического качества в качестве готовой медицинской продукции из каннабиса.

До настоящего времени Tilray экспортировала с португальской площадки свою продукцию в Германию и Израиль. Теперь установлены договоренности о поставках медицинского каннабиса по всей Германии и другим европейским рынкам.

gmpnews