В Италии выпустили первые 13000 доз экспериментальной вакцины против коронавируса

Итальянская компания Advent Srl, мировой лидер в производстве вирусных векторов, произвела 13 000 доз вакцины-кандидата ChAdOx1 nCoV-19 (теперь известной как AZD1222). Первые 4000 доз уже были доставлены для использования в клиническом испытании фазы II/III, проводимым Оксфордским университетом.

Advent смогла выпустить первую партию вакцины, обеспечивая высокие стандарты контроля качества, всего через месяц после получения исходного материала. Добавим, что компания за последнее десятилетие произвела уже сотни тысяч доз вакцины против более 10 различных инфекционных заболеваний. Advent достигла 100% успеха при утверждении контролирующими органами качества серий для клинических исследований.

Профессор Сара Гилберт (Sarah Gilbert) из Института Дженнера:

СКОРОСТЬ ИМЕЕТ ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С НОВОЙ ВСПЫШКОЙ, НАПРИМЕР ТАКОЙ, КАК ЭТА БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ (ПАНДЕМИЯ COVID-19).

Вакцина содержит нереплицирующийся аденовирусный вектор, несущий полную последовательность S-белка нового коронавируса. У компании есть надежда, что вакцина приведет к тому, что люди будут вырабатывать антитела к спайковым белкам вируса SARS-CoV-2 для предотвращения инфицирования клеток и генерировать иммунитет в тестируемой популяции.

Напомним, что компания AstraZeneca ранее объявила о заключении первых соглашений на поставку, по меньшей мере, 400 млн доз экспериментальной вакцины AZD1222, разработанную Оксфордским университетом. При этом на данный момент обеспечена производственная мощность для выпуска одного миллиарда доз, а первые поставки начнутся уже в сентябре 2020 года.

gmpnews