Китайская вакцина против коронавируса может появиться на рынке уже в конце года

Китайская вакцина против коронавируса может появиться на рынке уже в конце этого года или в начале 2021 года, сообщение об этом опубликовано Государственной комиссией по надзору и управлению активами Китая (SASAC) в социальной сети WeChat, передает агентство Reuters.

В ходе испытаний более 2000 человек получили вакцины, разработанные Уханьским институтом биологических продуктов и Пекинским институтом биологических продуктов.

Вакцины, разработанные научными коллективами данных институтов, вошли во вторую фазу клинических испытаний. Обе группы связаны с государственной фармацевтической группой Sinopharm, управление которой контролирует SASAC.

Согласно публикации, производственная линия Пекинского института биологических продуктов будет иметь годовой объем производства от 100 до 120 миллионов доз.

Отметим, что буквально за день до этого сообщения, премьер-министр Китая Ли Кэцян (Li Keqiang) заявил, что Китай и многие другие страны вкладывают средства в исследования и разработку вакцин и эффективных лекарств, которые, когда они появятся, должны стать общественным благом, добавив, что Китай также готов делиться этими продуктами со всем миром.

В настоящее время Китай испытывает уже пять вакцин против коронавируса на людях.

Напомним, что власти Китая одобрили проведение первой и второй фазы клинических испытаний инактивированной вакцины, разработанной Уханьским институтом биологических продуктов, ещё 13 апреля.

Испытания проводятся рандомизированным, двойным слепым методом при сопоставлении с плацебо-вакциной. В исследовании должны были оценены безопасность и иммуногенность вакцины для здоровых людей возрастом от шести лет.

gmpnews