Celltrion намерена начать испытание на людях препарата против коронавируса в июле » Первый российский препарат для лечения COVID-19. От разработки до регистрации «Авифавир» (фавипиравир) – первый российский препарат прямого противовирусного действия, получивший регистрационное удостоверение Минздрава России для лечения пациентов с COVID-19, заболеванием вызванным новым коронавирусом (SARS-CoV-2). Уже в июне будет осуществлена поставка 60 тыс. курсов препарата в российские больницы. О создании российского фавипиравира, клинических испытаниях и производстве препарата рассказали 1 июня 2020 г. в рамках пресс-конференции ТАСС. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев акцентировал внимание на том, что коронавирус является новым вирусом и, соответственно, когда он появился, не было никаких препаратов способных подавлять вирус, а значит нужно было найти эффективные лекарственные средства и достаточно быстро, что и привело к поиску среди уже существующих лекарств. БЛАГОДАРЯ ОЧЕНЬ ТЕСНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ С КОМПАНИЕЙ «ХИМРАР», БЛАГОДАРЯ ТЕМ ИНВЕСТИЦИЯМ, КОТОРЫЕ МЫ ОСУЩЕСТВИЛИ В НАШЕ СОВМЕСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА ДАННОГО ПРЕПАРАТА «АВИФАВИР», С ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ ФАВИПИРАВИР, МЫ СУМЕЛИ ЭТОГО ДОБИТЬСЯ. По словам Дмитриева, это действительно первый препарат прямого действия против коронавируса, который зарегистрирован Минздравом РФ. Плюс к этому, это первый в мире зарегистрированный препарат на базе активного вещества фавипиравир против коронавируса. Таким образом, именно «ХимРар» вместе с Минздравом РФ первыми в мире доказали клиническую эффективность против коронавируса данного препарата, но нужно учитывать, что были сделаны определенные модификации как самого препарата, так и регламента лечения, на которые уже была подана патентная заявка. Препарат поступит в количестве 60 тыс. курсов в российские клиники уже 11 июня и начнет применяться для лечения пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания COVID-19. Препарат будет поставляться только в клиники, розничная продажа препарата на данном этапе исключена. Испытания показали, что средняя продолжительность болезни, по сравнению с контрольной группой, уменьшилась с 9-ти до 4-х дней. Средняя продолжительность высокой температуры уменьшилась до 3-х дней по сравнению с 6-ю днями в контрольной группе. 65% пациентов, которые принимали фавипиравир, уже на 4-ый день были «освобождены» от вируса, по сравнению с 30% в группе стандартной терапии. Всё это говорит о том, что препарат эффективен. Единственное ограничение — препарат нельзя принимать при беременности и планировании семьи. В остальном, препарат очень хорошо переносится, имеет гораздо меньше побочных эффектов, чем стандартная терапия. Первоначально препарат был разработан в Японии в 2014 году против гриппа. Испытания, проводимые в Японии, также показывают его эффективность, однако в этих испытаниях, с участием 3 тыс. пациентов, не была использована контрольная группа. Глава РФПИ заметил, что на сегодняшний день в мире зарегистрировано всего два препарата противовирусного действия против SARS-CoV-2 это Авифавир, производимый в России, и Ремдесивир американской компании Gilead. При этом у фавипиравира есть существенное преимущество перед Ремдесивиром, он выпускается в форме таблеток, соответственно, принимается перорально, в отличие от Ремдесивира, который нужно вводить внутривенно. Отмечается, что в настоящее время всего 4 страны способны производить лекарственные средства прямого действия против коронавируса, это Россия, США, Япония и Китай. Что касается российского фавипиравира, то все было сделано в кратчайшие сроки при консолидированном участии бизнеса, министерств и науки. Ученые группы компаний «Химрар» синтезировали субстанцию фавипиравира, Минздрав России оказал большое содействие в проведении клинических испытаний, мощная поддержка проекта была оказана и Минпромторгом, от Сколково поступил первоначальный грант. Стоит отметить, что у российского препарата хороший экспортный потенциал, на сегодня поступает уже большое количество заявок, включая страны Ближнего Востока, Латинской Америки. Андрей Иващенко, председатель совета директоров группы компаний «ХимРар», уточнил, каким образом компания смогла так быстро наладить производство Авифавира. По словам главы «ХимРар», основным преимуществом предприятия является наличие большого количества ученых (инженеров, химиков, биологов, фармакологов). Именно наличие сохраненного научного потенциала позволило быстро включиться в работу, связанную с исследованиями эффективной лекарственной терапии. Как оказалось, Александр Иващенко, известный российский ученый (отец Андрея Иващенко), синтезировал фавипиравир ещё 5 лет назад. Поэтому компания смогла быстро начать синтез как самого фавипиравира, так и его аналогов, и начать исследования в лабораторных условиях на клетках, зараженных коронавирусом. «ХимРар» был вынужден начать синтез субстанции с базовой химии, с тех реагентов, которые были доступны на территории Российской Федерации, поскольку приобрести готовую субстанцию или же сам препарат на международном рынке не представлялось возможным. Порядка 30-ти химиков в круглосуточном режиме работали параллельно над 10-ю схемами синтеза, чтобы в итоге выбрать ту, которая позволит синтезировать конечную субстанцию в кратчайшие сроки. Благодаря всей этой работе был сделан 15-ти стадийный синтез, синтезирована субстанция, проверена, изучена, сделана готовая форма. Самое главное, что нужно понимать, это то, что российский препарат это НЕ дженерик. ПАРАЛЛЕЛЬНО С РАЗРАБОТКОЙ ИСПЫТАНИЙ ШЛО МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА. НА ЭТОМ ЭТАПЕ СУЩЕСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ОКАЗАЛ МИНПРОМТОРГ РОССИИ, КОТОРЫЙ ЧЕРЕЗ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ФРП) ДАЛ ЦЕЛЕВЫЕ ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ ДЛЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУБСТАНЦИИ, ТАК И ГОТОВОЙ ФОРМЫ. На сегодня компания может уверенно производить 50-60 курсов в месяц. Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб подчеркнул, что ЭТО УСПЕХ РОССИЙСКОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ, УСПЕХ СОТРУДНИЧЕСТВА ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ С ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПОКАЗАЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАКОГО ПАРТНЕРСТВА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОМПАНИЕЙ «ХИМРАР». В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ФАРМА 2020», КОТОРАЯ РЕАЛИЗОВЫВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ, ПОЗВОЛИЛО СОЗДАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ И ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СЛОЖНЕЙШИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ КАК ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ТАК И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ. По словам Сергея Цыба, в рамках программы «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности Российской Федерации» компания «ХимРар» реализовала более 20 проектов. Зам. министра промышленности уточнил, что Фондом развития промышленности было выделено для этого конкретного проекта два гранта, один из которых был на расширение мощностей по производству препарата. В свою очередь, заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов подробно рассказал о проведенных клинических исследованиях препарата Авифавир. Исследование стартовало 23 апреля 2020 года, это многоцентровое рандомизированное открытое исследование, что означает наличие контрольной группы, которая получает стандартную лекарственную терапию в отношении COVID-19. Уточняется, что исследование продолжается. И самое главное, это не офф-лейбл испытание. Исследование проводится в два этапа. Первый этап предполагал подбор оптимальной дозировки препарата. Цель второго этапа — оценка эффективности и безопасности Авифавира. В исследование были включены ключевые исследовательские центры Российской Федерации, включая Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова, Центральную клиническую больницу управления делами президента. На первом этапе предполагалось включение 60 пациентов, на сегодня в испытании участвуют уже 188 человек (это более 75% пациентов). Две группы пациентов получали фавипиравир в различных дозировках, и одна контрольная — получала стандартную терапию. На втором этапе исследований предполагается подключить 35 центров по всей Российской Федерации. ПЕРВЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛ ОЧЕНЬ ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЫЛО ВРЕМЯ ЭЛИМИНАЦИИ ВИРУСА, ПОСКОЛЬКУ ЭТО ПРЯМОЙ ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ ДЕЙСТВУЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ВИРУС. <…> НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЫЛО ПОКАЗАНО, ЧТО ЭЛИМИНАЦИЯ ПРОИСХОДИТ В 2 РАЗА БЫСТРЕЕ, ЧЕМ В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ. В СРЕДНЕМ, ВРЕМЯ ЭЛИМИНАЦИИ ВИРУСА СОСТАВЛЯЛО ОКОЛО 4-Х ДНЕЙ, В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ — ОКОЛО 9-ТИ ДНЕЙ. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ, ПРЕПАРАТ ОКАЗАЛСЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМ, ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОКОЛО 90%. На втором этапе исследования предполагается включение 270 пациентов. По результатам первого этапа исследования, частота нежелательных явлений незначительно отличалась от контрольной группы. По словам экспертов, себестоимость препарата не выйдет за пределы себестоимости тех препаратов, которые используются в рамках стандартной терапии. Комментарии экспертов Михаил Кирпичников, академик, академик-секретарь Отделения биологческих наук РАН,

декан Биологического факультета МГУ «Выдача Минздравом регистрационного удостоверения на препарат «Авифавир» — очень радостное событие. Путь от исходного химического соединения фавипиравира до готового лекарственого препарата очень долгий и сложный. Например, японцы, сделавшие первые шаги еще в прошлом веке, лишь в 2014 году выпустили продукт под торговой маркой «Авиган» для лечения тяжелых форм гриппа. Российские исследователи и инвесторы направили усилия в правильном направлении. В результате созданы новые методы химического синтеза фавипиравира. Именно российские разработчики первыми продемонстрировали эффективность новой его лекарственной формы – «Авифавир» — применительно к коронавирусной инфекции. Разработана новая, оригинальная схема синтеза соединения, которая обеспечивает более чистый состав препапарата. Таким образом в России созданы и сама лекарственная форма, и процесс ее производства. Содружество РФПИ и «ХимРар» в рамках консорциума привело к появлению первого и эффективного специального средства от ретровирусной инфекции. Оно сегодня является одним из самых перспективных и будет использоваться для поиска новых лекарственных средств в будущем. С «Авифавиром» появляется возможность регулировать процесс пандемии не только через карантинные меры, но и за счет действенного лечения и помощи больным. Очень рад за успех, достигнутый командой «ХимРара», РФПИ и других участников проекта. Появление самого многообещающего на сегодня средства прямого воздействия на коронавирус SARS-COV-2 в отсутствии вакцины создает принципиально новые возможности и существенно приближает нас к успешной ликивидации этой напасти для цивилизации.» Александр Мелерзанов, кандидат медицинских наук, заместитель директора по постдипломному образованию и международному сотрудничеству Физтехшколы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института (МФТИ), эксперт Российской Академии Наук (РАН), приглашенный профессор Университета Ченьджоу «Решение о производстве отечественного функционального аналога японского препарата было основано на положительном опыте применения оригинального препарата в Азии. В рамках стратегии импортозамещения в рекордные сроки такое производство было налажено. Выдача авифавиру регистрационного удостоверения Минздрава сделало Россию первой страной в мире, в которой этот препарат стал доступен для массового применения. По предварительным данным авифавир является более эффективным и показывает более высокий процент выздоровления пациентов в более короткие сроки по сравнению с американским антивирусным препаратом ремдесивир». Константин Балакин, доктор химических наук, заведующий кафедрой медицинской химии Казанского федерального университета, ученый секретарь Научного Совета РАН по медицинской химии «Препарат обладает понятным механизмом действия – он блокирует репликацию вируса внутри клетки, тем самым нарушая цикл его развития. При этом «Авифавир» не подавляет аналогичные процессы, происходящие в клетках человека, и по этой причине нетоксичен для них. Это существенно отличает фавипиравир от многих применяемых сейчас противовирусных средств, механизмы действия которых непонятны и требуют всестороннего изучения. Полученные на сегодня результаты, демонстрирующие высокую эффективность терапии пациентов с COVID-2019 и отсутствие нежелательных побочных эффектов, позволяют рассматривать препарат как реальную возможность для существенного улучшения ситуации с терапией коронавируса.» Елена Павликова, главный исследователь Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В.Ломоносова «В ходе клинических испытаний препарат продемонстрировал возможности значительного повышения эффективности терапии пациентов с коронавирусной инфекцией. Ускоренные сроки нормализации температуры и элиминации вируса без серьезных нежелательных явлений внушают большой оптимизм в отношении массового использования «Авифиравира». Быстрое выздоровление и ранняя выписка больных на фоне лечения «Авифавиром» добавляет массу положительных эмоций врачам и сёстрам работающим в непростых условиях эпидемии.» Елена Симакина, заведующая инфекционным отделением Клинической больницы №1, Смоленск «Было очень приятно и в тоже время ответственно участвовать в клиническом исследовании препарата. Переносимость хорошая, отсутствует тошнота, дискомфорт в животе, диарея — частый спутник стандартной терапии. Также немаловажно и отсутствие горького вкуса у препарата. Конечно, очень обрадовала и высокая эффективность «Авифавира», который способствовал быстрой элиминации вируса, купированию клинической симпоматики и, соответственно, более благоприятному выходу из болезни. От всей души хочу поблагодарить наших пациентов, которые доверили команде свою жизнь и прошли с нами этот путь во благо будущих побед на стезе нелёгкой борьбы с коронавирусом.» Павел Данилин, директор Центра политического анализа «Эффективное лекарство от кононавируса сейчас одна из главных национальных задач для большинства стран. Помимо непосредственно здоровья граждан, его наличие значительно укрепляет международный авторитет государства. Мы становимся свидетелями создания нового, возможно самого престижного клуба – стран, обладающих эффективными препаратами для лечения от COVID-19.» Фотографии предоставлены ГК «Химрар» gmpnews