Правительство США подписало контракт с производителем вакцины против COVID-19

Американское правительство подписало контракт с компанией Emergent BioSolutions («Эмерджент БайоСолюшнз») в рамках мер по расширению мощностей для производства потенциальной вакцины против коронавирусной инфекции, сообщает Reuters.

В мае Президент США инициировал программу по ускорению разработки вакцины против SARS-CoV-2 «Сверхзвуковая скорость».

Как заявил министр здравоохранения и социального обеспечения США (HHS) Алекс Азар, наращивание производственных мощностей позволит американцам получить доступ к вакцине без промедлений.

Контракт с Emergent заключен в рамках соглашения между HHS и Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA), финансирующим разработки технологий для борьбы с различными заболеваниями.

По условиям контракта, Emergen предоставит свои предприятия для производства кандидатной вакцины до 2021 года, за что получит от BARDA 542,7 млн долл., в т.ч. завод в Балтиморе, построенный в 2012 году. Предприятие предназначено для быстрого производства больших объемов вакцин и лекарственных препаратов в период чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.

Помимо этого BARDA направит 85,5 млн долл. на расширение производства противовирусных и других препаратов на предприятиях Emergent.

BARDA уже инвестировала свыше 2 млрд долл. на финансирование более 30 проектов по разработке средств борьбы с COVID-19, в т.ч. вакцин и систем диагностики.

Ведомство также предоставило гранты компаниям to Moderna («Модерна»), Sanofi («Санофи»), Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») и AstraZeneca («АстраЗенека»).

Илья Дугин

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