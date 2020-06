Правительство внесло изменения в правила проведения инспектирования фармпроизводителей Правительство США подписало контракт с производителем вакцины против COVID-19 » Британский суд встал на сторону Merck KGaA в споре о нарушении использования торговой марки Спор между немецкой фармкомпанией Merck KGaA и американской Merck & Co. в отношении торговой марки «Мерк» длится уже несколько десятилетий с переменным успехом. Немецкая компания добилась решения в свою пользу в Великобритании. В ходе последнего разбирательства Верховный суд Великобритании постановил, что Merck & Co. нарушает права на использование торговой марки немецкой компании на территории Соединенного Королевства, пишет FiercePharma. Хотя слушания по этому делу состоялись в июле 2018 года, судебная тяжба длится гораздо дольше. В 2013 году Merck KGaA направила иск в британский суд о нарушении прав на использование торговой марки со стороны американской компании. В 2016 суд признал правоту немецкой компании, но Merck & Co. это решение опротестовала. В 2018 году суд повторно признал право Merck KGaA на использование торговой марки «Merck» в Великобритании. Борьба за торговую марку между Merck KGaA и Merck & Co. тянется уже 65 лет — с 1955 года, когда компании впервые пытались договориться о том, как они будут называться в разных странах. По условиям обновленного соглашения от 1970 года, Merck KGaA получила право использовать торговую марку «Merck» во всех странах мира, кроме США и Канады, где права на нее остаются за Merck & Co. За пределами США и Канады Merck & Co. известна как MSD. В свою очередь, Merck KGaA в США и Канаде именуется EMD Group. Распространение цифровых технологий усугубило противостояние компаний. Так, главным основанием для последнего разбирательства стало использование британскими сотрудниками Merck & Co. домена «merck.com». Как заявили в американской компании, она намерена отстаивать свои права в рамках правового поля, а пока ее сотрудники будут использовать домен «msd.com». В январе 2016 года Merck & Co. тоже направила иск в суд штата Нью-Джерси, в котором обвинила немецкую компанию в нарушении своих прав на использование торговой марки. Илья Дугин

