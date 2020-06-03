Правительство внесет вакцинацию от коронавируса в Нацкалендарь профилактических прививок

К концу 2021 года иммунизация против новой коронавирусной инфекции может быть внесена в Национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям.

Правительство разработало план восстановления экономики и доходов россиян (есть в редакции «ФВ»), который сегодня премьер-министр Михаил Мишустин представит Президенту РФ Владимиру Путину. В соответствии с документом к концу 2021 года должен быть обеспечен устойчивый рост реальных денежных доходов населения, снижение безработицы до уровня не более 5%, выход на траекторию устойчивого роста ВВП на уровне не менее 2,5 % в годовом исчислении.

В документе представлены конкретные планы по восстановлению различных отраслей, в том числе здравоохранения.

В частности, планируется создать систему ускоренного доступа на рынок медицинских изделий, обеспечить доступности для граждан лекарственного обеспечения и вакцинации, усовершенствовать организацию управления обязательным медицинским страхованием и обеспечить финансовую устойчивости системы ОМС, развитие лабораторной службы, амбулаторно-поликлинических и стационарных инфекционных учреждений.

Росрезерв, Минздрав, Роспотребнадзор и Минпромторг должны определить порядок формирования, хранения и пополнения резерва лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также обеспечить изменение законодательства, предусматривающее дополнения номенклатуры, в том числе СИЗ, для обеспечения готовности к повторению вспышки (распространения) коронавирусной инфекции или иных инфекционных заболеваний.

Кроме того предусматривается совершенствование Национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям в части включения иммунизации против новой коронавирусной инфекции (после разработки и регистрации вакцины).

Фото: premier.gov.ru

Елена Сидорова

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