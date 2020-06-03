В Сеченовке пройдут клинические исследования препаратов от Covid-19

В Сеченовском университете проводят испытания шести препаратов от коронавируса, еще три проекта находятся на стадии запуска. Кроме того, в Институте трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовки ведется работа по созданию оригинальных лекарств, комбинаций и лекарственных форм для более эффективного лечения заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом в интервью ТАСС сообщил ректор вуза Петр Глыбочко.

«Сегодня в Сеченовском университете проводится сразу шесть клинических исследований препаратов для терапии коронавируса, еще три проекта на стадии запуска. В целом по стране планируется набрать свыше 1500 пациентов для проведения всех типов клинических исследований», — сказал он.

Кроме того, в Институте трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета также ведется работа по созданию оригинальных лекарственных препаратов, комбинаций и лекарственных форм для более эффективного лечения заболевания, вызванного новым коронавирусом.

В конце марта клинический центр Сеченовского университета начали перепрофилировать в госпиталь COVID-19. Процесс перепрофилирования проходил в несколько этапов.

«Мы приступили к работе с нуля, буквально за две недели нам удалось решить все задачи и оснастить стационары всем необходимым для работы в новых условиях. Уже 8 апреля мы открыли два первых коронавирусных стационара на 700 мест на базе университетских клинических больниц №2 и №4. Постепенно в течение апреля прием пациентов начали и другие наши клиники», – сказал ректор.

Фото: www.sechenov.ru

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