Минпромторг назвал причину приостановки обращения закупленного Минздравом препарата от ВИЧ

Обращение индийского «Ритонавира» было приостановлено с 30 апреля на основании письма Минпромторга. В ведомстве сообщили, что у производителя отсутствовали документы, подтверждающие соответствие качества препарата необходимым требованиям.

Применение препарата «Ритонавир» производства компании Lok-Beta Pharmaceuticals Pvt. Ltd. (Индия) было приостановлено из-за отсутствия документов, которые подтверждали бы соответствие качества препарата требованиям, установленным при его государственной регистрации в России. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли, которое и направило в Минздрав письмо для принятия решения. Нарушение было выявлено в результате проведенной инспекции.

«В случае устранения производителем выявленных нарушений Минпромторг России направит в Минздрав России соответствующую информацию», — уточнили в Минпромторге.

Обращение «Ритонавира» было приостановлено с 30 апреля. При этом в марте Минздрав заключил госконтракт на закупку около 855 тыс. упаковок «Ритонавира», половину которых должен был составить препарат компании Lok-Beta Pharmaceuticals Pvt. Ltd. Еще 50% поставки составлял препарат производства АО «Фармасинтез» с торговым наименованием «Ретвисет». Как сообщили в пресс-службе «Фармасинтез», компания сможет поставить препарат по контракту в полном объеме.

Однако у некоторых медучреждений возникли проблемы из-за того, что они не могут использовать уже закупленные упаковки «Ритонавира». К примеру, по данным ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», этот препарат используют для лечения 1 665 ВИЧ-инфицированных пациентов Пермского края. Сейчас на складе ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» находятся 10,9 тыс. упаковок «Ритонавира».

Маргарита Грошева

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