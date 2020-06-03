Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от Covid-19

В Министерстве обороны пройдут клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса с участием 50 военнослужащих-добровольцев, в том числе пяти женщин.

В Министерстве обороны отобрали добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса. Это 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, все они прошли обследование и тестирование, пишет РИА «Новости».

Испытания планируется провести на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства, где ранее изучали вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома.

Заезд первой группы военных-добровольцев для обследования и подготовки к эксперименту состоится 3 июня.

Между тем в соответствии с ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» (статья 43, пункт 6 подпункт 3) запрещается проводить клинические исследования с участием военнослужащих, за исключением проведения исследований препарата, специально разработанного для применения в условиях военных действий и ЧС. В этом случае принимать участие в исследованиях не могут призывники.

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