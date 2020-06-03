Аптечные продажи за первые четыре месяца года выросли на 12% в рублях

Аптечные продажи за первые четыре месяца 2020 года выросли на 12% в рублях по сравнению с таким же периодом 2019 года, их объем достиг 375 млрд руб.

По данным розничного аудита лекарственных средств аналитической компании AlphaRM, в упаковках в январе — апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост был на 13%, это 1,95 млн упаковок.

Практически на каждом онлайн-мероприятии в апреле и мае участников интересовали группы препаратов, которые больше всего растут и падают в период пандемии. Мы подготовили такой обзор по итогам продаж лекарственных средств в апреле 2020 года.

Хотим отметить, что позиция в рейтинге соответствует позиции группы по объему продаж в стоимостном выражении в апреле 2020 года. Лидирующий бренд – это бренд-лидер по продажам в данной группе, а не лидер по приросту/падению.

Группой-лидером по продажам в апреле в стоимостном выражении стала группа нестероидных противоревматических препаратов (M1A), объем продаж которых снизился по сравнению с апрелем 2019 года на -3%, поэтому на слайде данная группа не отражена.

Среди брендов-лидеров наибольший прирост продаж в апреле показывает бренд «Ингавирин» (+116% к апрелю 2019 года), а наибольшее падение продаж у бренда «Алфлутоп» (-38%). Также отрицательную динамику показывают следующие бренды: «Снуп» (-4%), «Стрепсилс» (-15%) и «Цераксон» (-15%).

В целом аптечные продажи лекарственных средств в апреле 2020 года выросли всего на 1% в стоимостном выражении и на 10% в натуральном по сравнению с апрелем 2019 года. Эти цифры в очередной раз говорят о том, что покупатели в рассматриваемый период покупали более дешевые лекарственные средства, чем в апреле прошлого года.

pharmvestnik