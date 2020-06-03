Прокуратура возбудила уголовное дело о халатности при обеспечении льготников лекарствами

В Республике Алтай по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности при обеспечении лекарственными препаратами льготной категории граждан.

В Республике Алтай по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности при обеспечении лекарственными препаратами льготной категории граждан. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Прокуратура г. Горно-Алтайска Республики Алтай провела проверку исполнения законодательства предприятием «Фармация» при обеспечении лекарственными препаратами льготников республики.

Установлено, что по состоянию на 1 января 2020 года на складе предприятия ГУП «Фармация», отвечающего за выдачу лекарств по рецептам врачей, остались не востребованными лекарственные препараты для льготников на общую сумму 45,4 млн руб., приобретенные по заявке республиканского Минздрава в 2018-2019 годах.

«При этом часть лекарственных препаратов приобретена без надлежащего анализа фактической потребности в них граждан льготной категории, что привело к завышению объемов закупки, невостребованности лекарственных препаратов и в конечном итоге истечению сроков их годности», – сообщают в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 01.06.2020 года истекли сроки годности лекарственных препаратов на общую сумму свыше 2 млн руб., чем причинен крупный ущерб федеральному и республиканскому бюджету.

Материалы прокурорской проверки в отношении должностных лиц регионального министерства здравоохранения направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения 1 июня возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ – халатность.

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