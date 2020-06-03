Закупки медицинского кислорода в апреле выросли на 24%

В январе-апреле объем госзакупок медицинского кислорода в стоимостном выражении вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в стране было закуплено медицинского газа на 978 млн руб.

Динамика по месяцам различная. В январе закупки кислорода выросли на 19% по отношению к январю 2019 года, в феврале – на 13% к февралю 2019 года, в марте – на 10% к марту 2019 года, а в апреле уже на 24% к апрелю 2019 года, показали совместные подсчеты AlphaRM и «ФВ».

В натуральном выражении в январе-апреле закупки кислорода выросли на 26% по сравнению с этим же периодом 2019 года. При этом наибольший рост был в январе – +37%, в феврале – +19%, в марте – +21%, в апреле – +29%.

Почти весь кислород – 98,3% – закупали лечебно-профилактические учреждения.

Согласно Временным рекомендациям Минздрава по лечению COVID-19, терапия кислородом применяется для лечения состояний, вызванных болезнью. В рамках борьбы с новой инфекцией правительство выделило более 70 млрд руб. из резервного фонда на перепрофилирование коек в стационарах для пациентов с COVID-19. В постановлении правительства указывается, что деньги необходимы для создания системы централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом).

В больницы поступает кислород, зарегистрированный как лекарственный препарат, цены на него не регулируются. В 2011 году кислород исключен из Перечня ЖНВЛП. Согласно данным госзакупок, средняя цена условно за упаковку кислорода (поставляется в баллонах) была в январе-апреле 2020 года 674,1 руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года она снизилась на 8%.

Еще одна группа госпитальных препаратов, попавших в рекомендации Минздрав, – инфузионные растворы. В документе упоминаются сбалансированные кристаллоидные растворы (предпочтительнее) и несбалансированные растворы (изотонический раствор натрия хлорида, раствор Рингера)*.

Объем закупок инфузионных растворов в январе-апреле вырос на 26% в рублях по сравнению с таким же периодом 2019 года, в апреле, когда начались первые массовые госпитализации пациентов с COVID-19, рост был 43% по сравнению с апрелем 2019 года.

В упаковках закупки за первые четыре месяца 2020 года снизились на 19% по сравнению с этим же периодом 2019 года. Это связано с укрупнением фасовки, а не снижением фактически закупленного объема.

*В выборку попали госпитальные растворы АТС-группы К по классификации EphMRA третьего уровня : K1A-Растворы электролита (> = 100 мл)

K1B-Стандартные растворы

K1C-Питательные растворы (> 10 %)

K4A-Растворы электролита (<100 мл)

K4B-Стандартные растворы (<100ml)

K4C-Растворы питательные (<100ml)

Елена Калиновская

Вероника Догузова

pharmvestnik