Игорь Каграманян вернулся в Минздрав

Бывший первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян вернулся на работу в ведомство в прежнем статусе. С 2017 года он был членом Совета Федерации.

Член Совета Федерации Игорь Каграманян вернулся на работу в Минздрав. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин 30 мая 2020 года. Об этом пишет портал medvestnik.ru.

Каграманян был назначен заместителем министра здравоохранения Вероники Скворцовой в 2012 году, в июле 2014-го стал первым заместителем. С 2017 года — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Из прежней команды Скворцовой в конце мая в ведомство вернулся ушедший по собственному желанию в начале апреля статс-секретарь Дмитрий Костенников. Его новая должность — советник министра.

Фото: Олег Кирюшкин

Татьяна Бескаравайная

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