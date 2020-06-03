Минздрав заявил о ликвидации дефицита масок и других средств индивидуальной защиты в России

Количество средств индивидуальной защиты (СИЗ) значительно возросло с периода повышенного спроса, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Этому способствовали принятые меры по борьбе с дефицитом — например, упрощение порядка допуска СИЗ на рынок. В результате регистрация новых отечественных изделий стала занимать не более 3 дней.

Спрос на индивидуальные средства защиты в медицинских организациях России удовлетворен, следует из данных информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). За апрель и май в стране зарегистрировано 357 наименований СИЗ.

До пандемии спрос на СИЗ был незначительным, но стал взрывным во время нее, и его было непросто удовлетворить российским и зарубежным производителям, — заявил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Сейчас, по данным мониторинга, дефицита СИЗ в регионах страны нет.

Рост запасов СИЗ фиксируется с начала мониторинга — с 17 апреля по 31 мая 2020 года. По данным ИЦК, в регионах: количество одноразовых защитных медицинских халатов выросло с 2,6 млн до 9,2 млн шт. (в 3,5 раза), одноразовых защитных комбинезонов/костюмов — с 340 тыс. до 5 млн шт. (в 14,7 раза), одноразовых респираторов — с 1,3 млн до 6, 8 млн шт. (в 5,4 раза), защитных очков — с 193 тыс. до 1,5 млн шт. (в 7, 9 раза), одноразовых медицинских шапочек — с 18,8 млн до 29, 5 млн шт. (в 1,6 раза), одноразовых защитных медицинских масок — с 49,8 млн до 105, 1 млн шт. (в 2,1 раза), медицинских перчаток — со 188 млн до 228, 6 млн пар (в 1, 2 раза), высоких бахил — с 4,5 млн до 11, 3 млн пар (в 2,5 раза).

Для обеспечения медицинских организаций средствами защиты в стране упростили порядок допуска СИЗ до рынка — импортные одноразовые средства защиты, зарегистрированные в стране — производителе, не нуждаются в регистрации в России. Что касается отечественных СИЗ, то их регистрация стала занимать не более 3 дней. За апрель и май в упрощенном порядке зарегистрировано 357 наименований средств индивидуальной защиты.

Ранее о дефиците индивидуальных средств защиты сообщал «Медицинский вестник». В ходе опроса, в котором приняли участие врачи более 40 специальностей, около 70% заявили о нехватке масок, перчаток и прочих средств защиты.

Руслан Мавлиханов

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