Отраслевые объединения попросили Путина отложить маркировку лекарств

Несколько ассоциаций, объединяющих фармпроизводителей, дистрибьюторов и аптечные сети, а также пациентских объединений, направили Президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой отложить срок введения обязательной маркировки лекарств минимум до 1 января 2021 года. Обращение сделано за два дня до обсуждения вопроса готовности отрасли в Госдуме. Несколько ассоциаций, объединяющих фармпроизводителей, дистрибьюторов и аптечные сети, а также пациентских объединений, направили Президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой отложить срок введения обязательной маркировки лекарств минимум до 1 января 2021 года. Обращение сделано за два дня до обсуждения вопроса готовности отрасли в Госдуме.

Обращение направлено 1 июня 2020 года от имени Ассоциации российских фармацевтических производителей, Ассоциации международных фармпроизводителей, ассоциации «Росмедпром», Союза профессиональных фармацевтических организаций, ассоциации «Фармацевтические инновации», Национальной ассоциации производителей фармпродукции и медизделий «АПФ», союза «Национальная фармацевтическая палата», Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), ассоциации «Союзфарма», СРО Ассоциация независимых аптек, Всероссийского союза пациентов. Они просят продлить переходный период внедрения системы маркировки минимум до 1 января 2021 года.

Авторы письма ссылаются на форс-мажорные обстоятельства в связи с пандемией COVID-19. «Беспрецедентные усилия» фармпроизводители направили на разработку препаратов от коронавирусной инфекции и обеспечение бесперебойности поставок лекарств. Текущая степень готовности системы маркировки и всей логистической цепи «не позволяет гарантировать бесперебойность лекарственного обеспечения», указывают профессиональные ассоциации. В условиях непрерывного производства невозможно наладить оборудование под маркировку, доступность грузоперевозок ограничена, сроки поставки оборудования увеличены, следует учитывать и соблюдение карантинных мероприятий и загруженность больниц и аптек лечением пациентов с COVID-19, считают они.

Отраслевые объединения указывают и на актуальность ряда проблем организационно-технологического характера. Например, не утверждены типовые формы договоров на оказание учреждениям услуг по предоставлению кодов маркировки и устройства регистрации эмиссии, сохраняются ошибки описания препаратов в Едином справочнике-каталоге лекарственных препаратов.

В системе зарегистрированы 98% российских и более 80% зарубежных производителей, 98% бюджетных медорганизаций, большинство аптек и дистрибьюторов, рассказал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. В конце мая, по его словам, проведено успешное тестирование системы маркировки лекарств под нагрузкой, в 10 раз превышающей параметры фармрынка страны. «Что касается доступа иностранных специалистов на предприятия, Минпромторг ранее заявлял, что помогает с выдачей разрешений для зарубежных технических специалистов. Кроме того, ЦРПТ рассматривает вопрос помощи с оборудованием тем компаниям, у которых возникли проблемы», – указал он.

Эксперимент по маркировке начался в 2017 году. С 1 октября 2019 года маркировка обязательна для препаратов из программы «Семь нозологий» (сейчас – «14 ВЗН»), для всех препаратов она должна стать обязательной с 1 июля 2020 года.

И АРФП, и AIPM уже обращались к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, депутатам, правительству с просьбой отложить запуск системы хотя бы на полгода, руководствуясь теми же аргументами.

Межфракционная рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения под руководством депутата Андрея Исаева 3 июня рассмотрит вопрос готовности к внедрению обязательной маркировки.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 2 июня подтвердил, что старт маркировки состоится в июле.

Фото: saleks.pro

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