Abbott вывел на российский рынок высокочувствительные тесты на антитела к коронавирусу

Американский производитель лекарств и медизделий Abbott зарегистрировал собственный набор реагентов для теста на антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2, который можно выполнить на автоматических анализаторах мейджора под брендом Architect. Abbott намерена поставить в России до 1 млн наборов реагентов в государственные и частные лаборатории, их стоимость не раскрывается. Американский производитель лекарств и медизделий Abbott зарегистрировал собственный набор реагентов для теста на антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2, который можно выполнить на автоматических анализаторах мейджора под брендом Architect. Abbott намерена поставить в России до 1 млн наборов реагентов в государственные и частные лаборатории, их стоимость не раскрывается.

Как следует из сообщения компании, тест Abbott на антитела SARS-CoV-2 IgG при исследованиях демонстрировал специфичность 99,9% к данному вирусу и чувствительность 100% на определение антител IgG у пациентов на 17 и более дней после появления симптомов.

Тест будет выполняться на лабораторном оборудовании Architect i1000SR и i2000SR в России, по данным производителя, инсталлировано не менее 500 аппаратов такого типа. Каждая система позволяет выполнить до 100–200 тестов в час.

Аналогичный тест для серии иммунохимических анализаторов серии ADVIA разрабатывает и Siemens Healthineers. В мае 2020 года компания разработала тест на суммарные антитела классов IgM и IgG для выявления в крови антител к SARS-CoV-2 со специфичностью и чувствительность «более 99%», однако медизделие пока не получило регудостоверение Росздравнадзора.

Abbott специализируется на производстве препаратов для лечения рака, гинекологических и сердечно-сосудистых заболеваний, предлагает оборудование для различных видов диагностики и терапии. Выручка компании в 2019 году составила $31,9 млрд, чистая прибыль – $3,69 млрд.

Фото: Abbott

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