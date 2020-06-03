Abbott вывел на российский рынок высокочувствительные тесты на антитела к коронавирусу

Как следует из сообщения компании, тест Abbott на антитела SARS-CoV-2 IgG при исследованиях демонстрировал специфичность 99,9% к данному вирусу и чувствительность 100% на определение антител IgG у пациентов на 17 и более дней после появления симптомов.
Тест будет выполняться на лабораторном оборудовании Architect i1000SR и i2000SR в России, по данным производителя, инсталлировано не менее 500 аппаратов такого типа. Каждая система позволяет выполнить до 100–200 тестов в час.
Аналогичный тест для серии иммунохимических анализаторов серии ADVIA разрабатывает и Siemens Healthineers. В мае 2020 года компания разработала тест на суммарные антитела классов IgM и IgG для выявления в крови антител к SARS-CoV-2 со специфичностью и чувствительность «более 99%», однако медизделие пока не получило регудостоверение Росздравнадзора.
Abbott специализируется на производстве препаратов для лечения рака, гинекологических и сердечно-сосудистых заболеваний, предлагает оборудование для различных видов диагностики и терапии. Выручка компании в 2019 году составила $31,9 млрд, чистая прибыль – $3,69 млрд.
Фото: Abbott