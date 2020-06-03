Общественники попросили ФСБ проверить закупки протезов фондом соцстрахования

Активисты общественной организации «Стопкартель» направили в Федеральную службу безопасности просьбу проверить закупки Фонда социального страхования (ФСС) на предмет антиконкурентного соглашения с ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» (ПрОП) Минтруда РФ. Авторы письма ссылаются на внутреннюю инструкцию по завышению требований к опыту потенциальных участников в закупках на тендерах ФСС. По данным Vademecum, в 2018 году предприятия заключили контракты на рынке госзаказа на 7,8 млрд рублей. Активисты общественной организации «Стопкартель» направили в Федеральную службу безопасности просьбу проверить закупки Фонда социального страхования (ФСС) на предмет антиконкурентного соглашения с ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» (ПрОП) Минтруда РФ. Авторы письма ссылаются на внутреннюю инструкцию по завышению требований к опыту потенциальных участников в закупках на тендерах ФСС. По данным Vademecum, в 2018 году предприятия заключили контракты на рынке госзаказа на 7,8 млрд рублей.

В обращении председатель «Стопкартеля» Александр Кулаков ссылается на письмо заместителя председателя ФСС Алексея Кошелева, в котором заказчикам рекомендовано повышать в конкурсной документации максимальный показатель оценки нестоимостного критерия по опыту претендента в 3–5 раз в зависимости от объема поставки протезов. В самом ФСС считают, что данный пункт не нарушает конкуренцию, а наоборот, стимулирует ее, поскольку победитель конкурса определяется по сумме баллов по двум критериям, один из которых и составляет опыт исполнения контрактов за последние три года.

«Кроме того, отсутствие опыта работы не является основанием для отстранения участника закупки от участия в определении поставщика», – заявили в ведомстве.

Поводом для отправки письма стало решение Нижегородского УФАС, в мае 2020 года признавшего региональный филиал ПрОП виновным в картельном сговоре с частными поставщиками – ЗАО «Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии», ЗАО «Юлианна» и СП компании и немецкой Ottobock «Отто Бокк – Нижний Новгород» на общую сумму 168,1 млн рублей.

Сеть ПрОП Минтруда остается крупнейшим поставщиком ортезов по госзаказу: по подсчетам Vademecum, в 2017 году предприятия отгрузили продукции на 8,4 млрд рублей, а в 2018 году, по данным СПАРК‑Интерфакс, уже заключили контракты на 7,8 млрд рублей.

Подробнее о рынке ортопедических изделий в России – в специальном исследовании Vademecum.